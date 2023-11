Jako velký mentor se zrovna necítím, říká plzeňský pivot Šindelář

Plzeňský veterán očima trenéra Talentu Štochla

„Kuba nestárne. Přitom proti Hranicím jsme ho chtěli šetřit, proto také v prvním poločase jako první střídal. Jenže Martin Nový se nepříjemně zranil a musel znovu na plac,“ líčil trenér házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje Petr Štochl a vyzdvihl Šindelářův přínos na hřišti i v kabině. „Je to neuvěřitelný příběh člověka, který už má dávno svoji práci, od rána do večera jezdí po stavbách a na tréninky občas dorazí zničený. A stejně je pak při zápase schopný mančaft v obraně takticky dirigovat, vydrží se silami a k tomu dává góly. Je pro nás nepostradatelný. Doufám, že je to i příklad pro mladší hráče. On je nešetří ani v tréninku. Ale zároveň je to borec, který když vidí, že mladí fungují, tak je všemožně podpoří.“