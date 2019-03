S Lovosicemi to bude těžká série, varuje plzeňský Šindelář

„Ideální by bylo, kdybychom do Lovosic jeli s vedením 2:0 na zápasy,“ plánoval 32letý házenkář. Dobře však ví, že Lovci budou urputným soupeřem. „Jejich umístění po základní části neodpovídá kvalitám mančaftu. Bude to těžká série,“ varoval Jakub Šindelář.

Povedlo se vám vyhrát základní část extraligy. Co to pro vás znamená?

Že bychom měli každou sérii začínat doma, ale to je tak všechno. Play off je úplně jiná soutěž, předchozí výsledky se mažou. Teď bude rozhodovat každá maličkost, musíme být obezřetní.

Vás čekají ve čtvrtfinále Lovosice, jaký to bude soupeř?

Jdou sice do vyřazovací části až z osmé příčky, ale rozhodně je nemůžeme podceňovat. To umístění je za očekáváním, mají v týmu skvělé hráče. Určitě to budou chtít ukázat. Nemyslím si, že to bude něco jednoduchého. Do Plzně je určitě přijedou podpořit i fanoušci, čekám těžkou sérii.

Doma míváte parádní podporu v hledišti i vy, spoléháte na fanoušky?

Určitě, celou sezonu nás podporují skvěle. Jsou takovým hráčem navíc, před plným domem se nám hraje výborně. Věřím, že to tak bude i v play off.

Nakolik je důležité dobře zvládnout první zápas? Není ten tlak příliš velký?

Ono se říká, že první zápas doma svazuje. Já nevím… Za mě je lepší, že začínáme doma.

Na co se musíte soustředit?

Nějaké play off už jsme odehráli. Jsme snad dost zkušení na to, abychom nepodlehli atmosféře. Musíme se soustředit na sebe.

I s Lovosicemi jste sehráli v minulých letech nespočet velkých bitev. Vybavila se vám některá z nich teď, před začátkem čtvrtfinálové série?

Já nejsem ten typ, co by si pamatoval všechny zápasy. Ale myslím, že jsme tam minimálně jednou slavili titul, to byly krásné chvíle. Ale těch vyhraných zápasů bylo víc.

Myslíte, že Lovosice budou mít o to větší chuť teď vám to vrátit?

Už jsem to někde zaznamenal… I nám je jasné, že každá úspěšná série jednou skončí. Ale já doufám, že teď to ještě nebude.

Ve svém středu mají dva nejlepší střelce celé extraligy, Klimta s Motlem. Bude klíčové, nakolik se vám právě tyhle dva hráče podaří uhlídat?

Mohlo by se to tak zdát, dobře jim to rozehrává Boučís (Bouček)… Dali dost gólů, jsou to střelci, ale žádná speciální příprava na ně nebude.

Stejně tak oni vědí, kde hrozí největší nebezpečí od vás. Je možné, aby takhle známí soupeři vůbec něčím překvapili?

Už jsme spolu hráli tolikrát, že moc takových možností není. Ale u Lovosic nastoupil v pondělí nový trenér (Pavel Farář – pozn. aut.), to může být nový impulz. Uvidíme, co za ten týden vymyslel.