Šindelář o střetu s Dány: Jsou jinde, ale hlavy sklopené nemáme

Teď se v Plzni znovu postaví síle ze země olympijských vítězů. Tentokrát na klubové úrovni. Talent v neděli ve 13 hodin nastoupí v hale na Slovanech k úvodnímu duelu třetího kvalifikačního kola Poháru EHF proti týmu TTH Holstebro, aktuálně druhému celku dánské ligy.

„V posledních letech hráli Final Four Poháru EHF, jsou trošku jinde. Ale na druhou stranu, není důvod mít strach,“ míní Šindelář.

Dá se jim vůbec čelit? Už jen výšková převaha je výrazně na straně dánského soupeře.

Hrát se dá s každým. Musíme být stále koncentrovaní, v obraně si držet věci, které pilujeme dva roky. Uvidíme, na co to bude stačit.

Pohár EHF: Talent Plzeň vyzve dánské Holstebro Úvodní duel 3. kvalifikačního kola Poháru EHF se hraje v neděli od 13 hodin v městské hale na plzeňských Slovanech, řídí jej ruská dvojice sudích Eršov, Pavlijukov.

v městské hale na plzeňských Slovanech, řídí jej ruská dvojice sudích Eršov, Pavlijukov. Vstupenky za 250 Kč se začnou prodávat hodinu před zápasem, zlevněný lístek vyjde na 150 Kč, děti do 10 let mají vstup zdarma.

se začnou prodávat hodinu před zápasem, zlevněný lístek vyjde na 150 Kč, děti do 10 let mají vstup zdarma. Odveta v Dánsku se hraje v sobotu 23. listopadu, vítěz série si zajistí postup do základní skupiny.

Jste krok od základní skupiny Poháru EHF. Hodně vás láká podzim v Evropě?

Každý by si skupinu rád zahrál a dostat se tam, to by byla senzace, super pocit. Na druhou stranu, s termíny by to asi nebylo ideální, kalendář máme plný a je otázka, jaký vliv by to mělo na extraligu. Ale rozhodně se o to chceme porvat.

Jaký rys má dánská házená?

Je silová, k tomu dynamická. Výsledky jejich klubů i národního týmu mluví za všechno. Ale i my se snažíme připravit co nejlépe.

S Plzní už jste si v Poháru EHF zahráli proti dvěma dánským klubům, oba vás jasně vyřadili. Nesráží to v kabině víru?

Ne, všichni se těšíme. Každý takový zápas je obrovská zkušenost pro celý mančaft a myslím si, že nás to může jen posunout dopředu. Ať to dopadne jakkoliv.

Vzpomenete si na série se Silkeborgem na podzim 2015 a o rok později s Koldingem?

Popravdě, zápasů je tolik, že mi toho v hlavě většinou moc nezůstane. (smích) Jediné, co mi naskočí, že před zápasem tuším v Koldingu si jejich hráči na rozcvičku přinesli do haly snad celou posilovnu, ještě před utkáním zvedali velké zátěže. To jsem docela čuměl...

Co váš tým? Je současný Talent silnější než před třemi roky?

Hlavně je kádr širší. Máme 14 hráčů a nedá se vlastně říci, kdo patří do základní sestavy. Když prostřídáme, není vidět výpadek. A mluví za to i výsledky v extralize. To nám dodává sebevědomí a kuráž, nejdeme do žádného zápasu se sklopenou hlavou. To platí i teď o Holstebro.

Věříte, že s nimi vydržíte v tempu celých šedesát minut?

Uvidíme. Fyzicky jsme na tom dobře, měli bychom s nimi vydržet lítat celý zápas bez problémů. Pokusíme se vybojovat co nejlepší výsledek do odvety.

To znamená co?

Výhra, remíza. Nebo porážka o jeden dva góly. Když do Dánska pojedeme se ztrátou devíti branek, už by se to u nich asi těžko otáčelo.