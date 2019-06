Přestupu do Rumunska nelituji, říká házenkářský brankář Krupa

Oslavy byly bouřlivé?

Slavil jsem až doma. Po zápase jsme si byli akorát s několika kluky sednout na pár piv, protože sezona byla dlouhá. Od ledna jsme hráli kvůli poháru středa – sobota až do konce května, takže jsme byli unavení. Těšil jsem se domů, chtěl jsem vypadnout co nejdříve.

Dostali jste speciální odměnu?

Vedení vypsalo prémie. V klubu letos upřednostnili pohár oproti lize. Projevilo se to v nadstavbové části a pak také v zápasech o třetí místo. Podle toho také vítězství ve Vyzývacím poháru ohodnotili.

Jakou úroveň má Challenge Cup?

Odehráli jsme pět kol a kvalitativně jsme byli proti soupeřům někde jinde, teda až na finále. Madeira byla dobrá. V Portugalsku jsme měli docela problémy. Prohrávali jsme o pět branek, ale nakonec jsme to zvládli na remízu a doma si to pak pohlídali. Vyřadili jsme Duklu, některé soupeře si ani nepamatuji. Nebylo až tak těžké soutěž vyhrát. Rumunská liga je kvalitnější než Challenge Cup.

Ve finále jste předvedl dvacet zákroků. Osobně se vám povedlo, že?

Myslím, že se mi povedla celá sezona. Máme skvělého trenéra gólmanů, výborně spolupracujeme. Přestupu do Rumunska nelituji.

Takže budete pokračovat?

Uplatnili opci. Jinak je to v Rumunsku docela divoké. Vyhráli jsme pohár, ale skončil portugalský trenér, přestože měl smlouvu na další sezonu. Přijít má pět šest nových hráčů.

Jakou máte pozici v týmu?

Odchytal jsem asi osmdesát procent zápasů za sezonu, takže se dá říct, že je pevná.

V kabině jste měli cizince ze sedmi zemí. Jak to fungovalo ve spojení s domácími hráči?

S Rumuny je to trochu složité. Na pivo jsme nechodili. Nebyli jsme dobrá parta. Spíše jsem se kamarádil se Španělem Barabashem a Brazilci, protože jsou to skvělí lidé. V šatně to nebylo veselé, ale jsme všichni profesionálové, hodili jsme to za hlavu a na hřišti to fungovalo docela dobře.

Hrál jste v Prešově, v Polsku, Španělsku. Jak si v porovnání s nimi stojí rumunská liga?

Hodně vysoko, možná vůbec nejvýše. Je hodně vyrovnaná, týmy z první pětky se můžou vzájemně porážet. Je v ní hodně dobrých hráčů, protože si přijdou na zajímavé peníze. Do Baia Mare teď třeba přestupuje Tomáš Číp z Prešova, kde jsme spolu dlouho hráli.

Co život v Rumunsku?

Bukurešť je v pohodě. Pěkné město s pěknými místy, kam se dá zajít. Také Baia Mare je pěkné město v horách. Zbytek je pofidérní. Je vidět, že tam padesát let nikdo na nic nesáhl.

Na klubové úrovni se vám daří, ale pozvánky do reprezentace vás míjejí. Je to uzavřená kapitola?

Tuhle kapitolu bych neotevíral ani neuzavíral. Jsem rád, že mám teď volno. Mohli jsme zajet s kamarády na ryby. Perfektně jsme si zachytali. Jsem starší kus, potřebuju více volna než pořád hrát.

Už jste přemýšlel, co bude po další sezoně v Rumunsku? Domů do Zubří vás to ještě netáhne?

Ne. Nejsem tak starý, abych nemohl pár let v zahraničí ještě chytat.