Vrátil jsem se pro placku. Úplný profesionál Hrstka je zpět v Zubří

„Vnímal jsem, že mě to táhne domů. Chtěl jsem, aby malá byla s babičkami, dědou, třeba ji pohlídali a my s přítelkyní mohli mít více času sami na sebe. Mám tady spoustu přátel, kamarádů. I proto jsem se těšil zpátky do Zubří,“ vyznal se reprezentační křídelník, který patří se 480 trefami mezi historicky nejlepší střelce národního mužstva.

Takhle jste to naplánovali předem?

V první řadě jsem rád, že se můžu vrátit do mateřského klubu, kde jsem vyrůstal a naučil se hrát házenou. Klidně bych mohl tři čtyři roky hrát v zahraničí, ale třináct let v cizině je celkem dlouhá doba.

Přemlouvali vás v Dessau, abyste zůstal?

Chtěli se mnou prodloužit smlouvu, ale za jiných podmínek, na které bych určitě nepřistoupil. Ale i kdyby mi splnili, co jsem si přál, stejně bych se asi vrátil domů.

Český házenkář Jakub Hrstka v utkání proti Makedonii

V Zubří si nevyděláte tolik jako v Německu. Budete si hledat civilní zaměstnání?

I ve druhé německé lize jsou finance někde jinde. Se Zubřím jsme se domluvili na tříleté smlouvě a celou dobu budu profesionální hráč. Živit mě bude házená, můžu se jí věnovat dál naplno.

V zahraničí jste působil nepřetržitě od roku 2011, ale jen ve dvou klubech. Jste konzervativní?

Nejsem typ, že bych odehrál jednu sezonu a pak šel někam jinam. V jedenadvaceti jsem přestoupil do Prešova. Lákaly mě kvalitní zápasy v Lize mistrů. V té době byl Prešov špičkový mančaft, hráli tam reprezentanti Slovenska – Rado Antl, Saša Radčenko, Tomáš Mažár, Tumidalský, Pekár... Byl jsem tam spokojený, měl jsem to kousek domů, finance byly na úrovni Německa. Neměl jsem důvod měnit kluby, proto jsem tam vydržel osm sezon. Kdyby nepřišel trenér z Balkánu, který chtěl obměnit kádr, dokážu si představit, že bych tam ukončil kariéru.

A Dessau?

Německo byla moje vysněná země, kde jsem chtěl hrát. Tam jsem byl pět let a získal takovou pozici, že jsem byl na levém křídle víceméně sám. Klub přistoupil na finanční požadavky, které jsem měl v Prešově, i když zrovna spadl do třetí ligy. Dohodli jsme se na rok s tím, že když postoupíme, prodloužím. To se naštěstí povedlo a kousek chyběl, abychom loni postoupili do bundesligy. Utekla nám jen o bod.

Mrzelo to hodně?

Hodně. Celý rok jsme šlapali, vyhýbala se nám zranění. Na poslední zápas jsme jeli do Ludwigshafenu. Potřebovali jsme vyhrát a zároveň jsme sledovali, jak hraje Eisenach v Coburgu. Ve druhém poločase vedl Coburg o čtyři pět gólů, ale nakonec prohrál o gól. Mrzelo nás to, ale mančaft nebyl tak kvalitní, aby se bundesliga udržela. Věděli jsme, že kdybychom postoupili, tým by zůstal stejný a za odměnu by si zahrál bundesligu.

Byl jste top střelcem soutěže, opora reprezentace. Měl jste možnosti si zahrát bundesligu jinde?

Nějaké nabídky byly, ale nic konkrétního se ke mně nedostalo. Měl jsem v Dessau takovou minutáž a takové podmínky, že jsem ani neuvažoval o změně působiště.

Extraliga pro vás bude velkou házenkářskou změnou?

Asi ano. Za těch třináct roků jsem hrál různé soutěže. V Prešově SEHA ligu proti soupeřům z Balkánu, kde to byla divočina. Každý tým byl mistrem nebo vicemistrem své krajiny, Vardar Skopje, Záhřeb, Veszprém. Kvalitativně jsem se pohyboval na jiné úrovni než extraliga, i když jde také nahoru. Bude to jiné. Nový trenér, noví spoluhráči. Budu si muset zvyknout, ale celkem rychle se dokážu přizpůsobit.

Vždycky jste střílel hodně gólů, čekat se od vás budou i v Zubří.

Každý sportovec dává rád góly. Budu se snažit, abych klubu a mančaftu dodal sebevědomí, jistotu na hřišti. Doufám, že nám to bude klapat. Na hřišti je sedm hráčů a je jedno, jestli dá Hrstka deset gólů. Nevrátil jsem se s tím, že budu nejlepší střelec. Pokud budeme vyhrávat, je úplně jedno, kdo bude nejlepší střelec.

Jak vnímáte proměnu Zubří?

Změnilo se toho hodně. Celé vedení klubu, zázemí šlo nahoru. Jsem tady měsíc a půl, pomalu se rozkoukávám, ale jsem mile překvapený, jak to tady funguje – regenerace, tréninky s mládeží.

Hodně hráčů se zapojuje do trénování mládeže. Co vy?

Vrátil jsem se i s tím, že bych si udělal nějakou trenérskou licenci, asi ne úplně tu nejvyšší. Abych mohl trénovat u mládeže nebo vypomáhat, když někdo nebude mít čas. Budu rád, když dostanu v klubu příležitost.

Co reprezentace? Bude těžší se do ní dostat z extraligy?

Ještě jsem se o tom oficiálně s nikým nebavil. Také nejsem nejmladší. Když jsem se vrátil do Česka, chtěl bych více volného času trávit s rodinou, věnovat se jim a oplatit jim péči, kterou mi dávali celou moji kariéru.

Takže zvažujete konec v národním týmu?

Je to čerstvé. Jsem v širší nominaci na další sraz, kde se o tom pobavím s trenérem Sabatem. Nechávám to otevřené. Je to rozhodnutí, které chci udělat nejpozději do konce roku.

Čeští házenkáři slaví postup na mistrovství světa, v odvetě play off kvalifikace v Brně jasně zdolali Rumunsko. Zleva Jakub Hrstka, Jakub Štěrba a kouč Xavier Sabate. (12. května 2024)

Zubří trénuje váš vrstevník Ondřej Mika. Není to pro vás zvláštní?

Je příjemné hrát pod trenérem, se kterým jsem vyrůstal. Jsme kamarádi, ale také profesionálové. Umíme obě roviny od sebe oddělit. Víme, kdy si můžeme na tréninku udělat srandu a kdy musím poslechnout.

Jak na vás působí v nové roli?

Byla to nejlepší volba. Je vzorem pro mladé kluky. Ondra je mladý, perspektivní trenér, který má spoustu zkušeností z Francie. Přinese nové metody, které klubu jen pomůžou.

O vás řekl, že máte vždy ty nejvyšší ambice. Myslíte až na extraligový vrchol?

Jen jsem odešel do Prešova, kluci hned získali titul. Mrzí mě, že jsem u toho nebyl. I kvůli titulu jsem se vrátil. Byla by to skvělá rozlučka. První cíl je dělat radost fanouškům, dětem. Ondra a vedení mají jasný cíl, začít čtvrtfinále doma. Pro mě je jasný cíl udělat placku v jakékoliv sezoně, co budu hrát v Zubří, nejlépe ve všech třech.