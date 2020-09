Plzeňská spojka Douda: Dostat doma 34 branek je děsuplné

Že se vám takhle střelecky dařilo, to teď asi moc neřešíte, že?

K čemu to je... I kdybych dal patnáct gólů a neměli jsme ani bod, je to stejné. Co říct? Ten zápas jsme si prohráli v obraně. Dostat doma 34 branek, to je děsuplný. Defenziva nám pohořela, tam se to prohrálo.

V prvním poločase jste přitom vedli 17:12, ve druhém 24:20. Nepřišlo už pak malé uspokojení, že jste soupeře zlomili?

To si nemyslím. Kopřivnice hraje furt stejně. Bojovně po celých šedesát minut. Neměli jsme určitě v hlavách, že je hotovo. Spíš nás srážely laciné chyby. Dělali jsme je i loni, akorát se vyhrávalo, takže se to moc neřešilo. Teď se vše opakovalo. Nedáme tutovku, pak přihrávka hozená do kytek... To nás lámalo.

Kopřivnice, to je babylon národností. Vnímá to člověk na hřišti?

Vůbec. Viděli jsme je na videu, připravovali se na jejich hru. Je jedno, jestli proti vám stojí Čech, Španěl nebo Portoričan. Pořád je to jenom hráč házené.

Nicméně v závěru vás hodně trápil španělský gólman Admella.

Gólmany prostřídali, měl tam pak pár dobrých zákroků. Ale pořád je to hlavně o tom, že my jsme šance neproměňovali. Dostávali jsme se do nich, ale řešili je špatně. Naopak oni to, co si vytvořili, proměnili.

Často jste bral hru na sebe, snažil se akce zakončovat. To bylo s rostoucím sebevědomím?

Vždycky to tak je. Když se někomu daří, věří si čím dál víc. A ty situace většinou byly vhodné na střelu. Kdo ví, možná kdybych dal o dva góly méně a připravil je pro někoho jiného, třeba se střelecky chytne ještě někdo další a mohlo se ve finále vyhrát. Ale tak to prostě je. Jeden den dá někdo deset branek, někdo jedinou a příště máme všichni po dvou. Každý zápas je jiný, ale pokaždé chcete uspět. Dnes se nám to prostě nepovedlo.

První porážka přišla hned ve třetím kole. Co si z ní vzít?

No, oproti loňsku a předloňsku to přišlo rychle, že? (smutně se pousměje) Musíme se na to podívat, před sebou máme spoustu dalších utkání. Teď je třeba se připravit na ten nejbližší. A přistoupit k němu jinak, protože doma by se takhle prohrávat určitě nemělo. Příští víkend máme jet do Lovosic a tam musíme bezpodmínečně uspět.