Play off bez Zubří by bylo smutné, říká plzeňský házenkář Douda

Ve středečním dnešním vzájemném souboji v rámci 23. kola extraligy házenkářů, který v hale na Slovanech začíná v 18.30 hodin, bude mít smíšené pocity. Zubří totiž překvapivě balancuje na hranici play off, na osmičku aktuálně ztrácí dva body.

20 bodů činí v tabulce extraligy rozdíl mezi prvním Talentem a desátým Zubřím

Proč se Zubří dostalo do takových potíží?

Měli hrozně zraněných. Citelně jim chyběli Lukáš Mořkovský s Matějem Havranem, oba byli strašně dlouho mimo, nějaký čas scházel i zkušený Ondra Mika. Některé výsledky byly hodně překvapivé, třeba když prohráli v Maloměřicích. Jeli to na málo lidí, únava rostla. Teď jsou v situaci, kdy musí sbírat body, aby se vůbec dostali do play off. A jak je znám, určitě si říkají, proč se nechytit zrovna v Plzni.

Však jste v Zubří na podzim prohráli, loňské semifinále rozhodl až rozstřel pátého duelu...

Po jejich posledních výsledcích se může zdát, že to pro nás může být jednoduché, ale tak to určitě není. Pro mě je to soupeř ze špičky extraligy, kam pořád patří.

Jste trochu rozpolcený? Bylo by vám líto, kdyby Zubří v play off chybělo, nebo to vezmete tak, že ubyde jeden těžký soupeř?

Je to těžké. Může se klidně stát, že do play off postoupí a my je potkáme hned ve čtvrtfinále. Což si tedy my, ale ani Lovosice a Karviná určitě nepřejeme. A play off bez nich by zase bylo smutné. Hlavně je škoda, že vůbec bojují o osmičku, protože patří na vyšší příčky.

Jakub Douda strávil v Zubří deset let, než přestoupil do Plzně.

Pořád jsou pro vás zápasy proti Zubří specifické, že?

Pořád. Strávil jsem tam deset let života, to nejde vymazat z paměti. Mám tam spoustu přátel, pořád si s někým volám. Třeba s masérem Petrem Kocurkem po každém utkání. Teď jsme spolu jezdili i na nároďák, viděli se až až. Možná víc, než nás viděli doma... (smích)

A v reprezentaci jste potkal i pár hráčů, které jste v Zubří kdysi vedl v žácích. Jaké to bylo?

Zvláštní. Třeba Matěj Havran už je lepší hráč než já, rozhodně minimálně v obraně. No, v útoku by ještě měl potrénovat (úsměv). Když kluky vidím, kolikrát si vzpomenu, jak jsme spolu válčili na palubovce v Zubří, jak jsem se s nimi trápil.

Těší vás, kam až to dotáhli?

V Zubří to tak funguje, na výběr kromě házené moc sportů není. I když to s nimi někdy fakt bylo těžké, jsem rád, že u toho vydrželi. Havran s námi jezdil na turnaje, jinak je to odchovanec Vsetína. V tom ročníku byli Mořkovský, Randýsek, Cibulec, Kyryljuk... Všichni už se teď zapojují v áčku.

Rozdíl mezi Plzní a Zubřím činí v tabulce propastných 20 bodů. Nesvádí to trochu k podcenění?

Tak to od nás vážně nečekejte. Je to pořád Zubří, loni s námi hráli vypjaté semifinále a ten mančaft není v téhle sezoně zase až tak jiný. Akorát je kosila zranění, nedařilo se jim výsledkově. Teď už se však kluci vrací a určitě dokážou hrát ještě o hodně lépe.

V čem je jejich největší síla?

Mají výborné individuality, jejich obrana je s Matějem Havranem vynikající. Když tam nebyl, inkasovali hodně branek. Pozor si musíme dát na všechny, když se jim zadaří, jako tým jsou nesmírně silní. O tom jsme se přesvědčili právě loni v semifinále. A také na podzim.

Je motivací vrátit jim i právě tu porážku z konce října?

Možná si připomeneme, že jim máme co vracet. Ale na ten podzimní zápas je lepší zapomenout, protože se nám opravdu vůbec nepovedl. Je to zdvižený prst a varování. Možná jsme je tehdy opravdu trošku podcenili a dopadlo to, jak to dopadlo. To už teď nehrozí.