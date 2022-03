Plzeňský házenkář Douda: Seděli jsme tam jako slípky. Můj výkon? Katastrofa

Jen v loňském play off vyhrál Talent čtyři rozstřely, sedmičky ve vyřazovací části zvládal dlouhé roky v řadě. Až teď mistr selhal.

Hodně nečekaně. V úvodním čtvrtfinále doma proti Brnu, které si odvezlo výhru 33:32. „Většina věcí byla špatně. Nedokážu si vysvětlit, proč se to stalo. A můj výkon nemá smysl ani hodnotit, byla to katastrofa,“ uznal sebekriticky 27letý Douda, spojka Talentu.

Během utkání jste neproměnil dvě sedmičky, přesto jste šel i do rozstřelu. První pokus byl úspěšný, jenže v šesté sérii jste ani netrefil branku a bylo hotovo. Vyčítáte si tu střelu hodně?

Já si věřil. Sedmičky cvičím na tréninku, chodím na ně i při zápasech. Bohužel. První dvě, to byla moje hloupost. A ta poslední? Tím jsem jen završil svůj otřesný výkon.

Bavlnka: Náhoda, trefili mě V normální hrací době chytil dvě sedmičky, v rozstřelu třetí, v šesté sérii pak soupeř Douda ani netrefil jeho branku. „Náhoda, trefili mě,“ culil se po výhře v Plzni brněnský gólman Jiří Bavlnka. Je to 11 let, co se po necelé sezoně v Plzni pakoval zpět na Moravu, teď prožil sladký návrat. „Pro nás je play off svátek, ale Talent je nejtěžší možný soupeř. Uvidíme, co bude dál.“

Brno se zdrželo na dálnici, začátek utkání se o čtvrt hodiny opozdil. Ovlivnilo vás i tohle?

Zase jsme byli hodní. Nevím, proč máme potřebu všem pomáhat. Všichni byli v hale včas, mohlo se hrát normálně od pěti. Ale to pro nás vůbec není omluva, s tím si prostě musíme poradit. Úvod nebyl určitě ideální, nemohli jsme se do toho dostat. Ale na začátku se ten zápas určitě nerozhodoval.

V čem byl tedy problém?

Dostali jsme moc branek, nedávali vyložené šance. Sešlo se to všechno a takhle to dopadlo. Každý z nás se na sebe musí podívat a začít makat od podlahy. A dát do toho emoce. Brno žije, jsou vybláznění jako jelita, zato my tam sedíme jako zmoklé slípky. To musíme zlepšit.

Selhali jste navíc v rozstřelu, což je vaše elitní disciplína.

Samozřejmě není náhoda, že ta série trvala tak dlouho. Máme na ně dobré hráče. Kolik jsme vyhráli sedmiček v řadě? Možná deset, ani nevím. Ale jednou to přijít muselo.

Kvůli evropskému poháru se druhý zápas hraje až příští středu. Je to výhoda, nebo ne?

Bylo by lepší hrát hned druhý den. Myslím, že fyzičku máme lepší, bylo to vidět. Ale takhle je to dané. Za dva dny letíme do Švédska, musíme Brno honem hodit za hlavu, zregenerovat a připravit se.

Nemůže vám účast ve čtvrtfinále EHF European Cupu vzhledem k extralize spíš trochu uškodit?

Takhle to máme, s tím se musíme vypořádat a bojovat. Nejde přece říci, že se na něco vyprdneme. Každý zápas chceme vyhrát.

Sérii s Brnem jste si přáli brzy ukončit, teď to vypadá na hodně tuhý boj. Souhlasíte?

Každý počítal s tím, že první zápas vyhrajeme. Klidně teď můžeme uspět třikrát po sobě, ale také můžeme dvakrát prohrát. Nikde není nic napsané. My hlavně musíme zlepšit náš výkon.