V Zubří to bude jiný zápas než v poháru, ví plzeňský Douda

„Určitě už to není takové jako při prvním zápase za Plzeň proti klukům ze Zubří. Ale jsem s nimi pořád v kontaktu, takže furt to pro mě znamená něco navíc,“ svěřil se 25letý Douda po středeční domácí výhře Talentu nad Zubřím 27:21 ve čtvrtfinále Českého poháru.

Dnes od 18 hodin se oba týmy utkají znovu, ale na Moravě v rámci 12. kola Strabag Rail extraligy.

Bude to v Zubří hodně jiný zápas než ten pohárový v Plzni?

Určitě. Myslím, že předně přijde o dost víc diváků než na pohár v Plzni. A oni doma ještě neprohráli, takže my tam jedeme s tím, že tuhle sérii jim chceme narušit. Rozhodně v Zubří chceme vyhrát.

V září jste Zubří v prvním kole porazili doma rozdílem devíti branek. Teď jsou týmy na čele tabulky, mají shodně 18 bodů. Je to už jiný soupeř než na začátku ligy?

No já nevím, bodově jsme na tom stejně, ale teď v poháru jsme je zase přejeli. Tak se asi moc nezměnili... (smích) Ale ne, vážně. Ten první zápas jim tady nevyšel, teprve si to tam sedalo. A mám pocit, že teď v poháru chtěli pošetřit trochu sil. Myslím, že extraliga proti nám v domácí hale je pro ně důležitější, než bylo čtvrtfinále poháru v Plzni.

Vy jste zabrali po třech porážkách v řadě, dvěma s dánským Holstebro v Poháru EHF a v lize doma s Karvinou. Bylo pro tým důležité se zase zvednout?

Bylo. Proto, abychom se uklidnili, čtvrtá porážka už by určitě nebyla příjemná. Teď můžeme jet do Zubří v klidu. A chceme tam uspět.

Je pro vás hlavní cíl udržet první příčku až do konce základní části extraligy?

Chceme být první, samozřejmě je to výhoda. Ale zase bych to až takhle nehrotil. Byly týmy, které šly do play off z šesté příčky a skončily až ve finále. Tam rozhoduje spousta faktorů, je to fakt jiná soutěž a hraje se jinak.