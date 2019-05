Musíme být trpěliví, nabádá plzeňská spojka Douda

Dnes od 18 hodin série pokračuje na severu Moravy. V hale, kde domácí Baník v letošní extraligové sezoně z patnácti utkání prohrál jediný, zkraje února obhájce titulu nachytala Kopřivnice.

„Dobře víme, že v Karviné se nevyhrává lehce. Bude to těžké, ale v základní části jsme si potvrdili, že i u nich se dá hrát rovnocenná partie,“ připomněl 25letý Douda říjnový vzájemný zápas, v němž Talent podlehl domácí Karviné těsně 22:24.

Kudy vede cesta, aby se tam povedlo uspět teď, ve finále?

Musíme se hlavně vyvarovat zbytečných chyb, protože ty Karviná trestá nekompromisně. Když budeme trpěliví, šance jsou vyrovnané.

Je mementem závěr nedělního zápasu v Plzni, kdy jste trochu hazardovali s šestibrankovým náskokem?

To jsou přesně věci, kterých se musíme vyvarovat. Vlastní uspěchaností jsme jim darovali góly, aby se dotáhli. Vydržíme v útoku jen dvacet vteřin, pak zbytečně střílíme přes bloky. To normálně neděláme. Ono je to složité, ta atmosféra vás strhne, ale musíme být v některých situacích víc trpělivější.

Jak jste prožíval první poločas, kdy jste seděl na střídačce?

No lépe než na hřišti... (úsměv) Samozřejmě, že to prožíváte. Je jedno, jestli jste na hřišti, na lavičce nebo v hledišti. Podporoval jsem kluky a doufal, že to zvládnou.

Boj o házenkářský titul pokračuje v Karviné Házenkáři Talentu Robstav-M. A. T. Plzeň po domácí výhře 31:27 nastoupí dnes v 18 hodin v Karviné proti obhájcům titulu ke druhému utkání finálové série. „Věřím, že po středě bude stav 1:1 a znovu bude série otevřená,“ řekl karvinský kouč Marek Michalisko. „Bude plno a na to se moc těším,“ doplnil ho brankář Nemanja Marjanovič. Jisté je to, že v neděli od 12.30 se v Plzni bude hrát třetí finálový duel.

Pak už jste se na hřiště dostal a byly z toho čtyři góly, dva do prázdné branky. Dokázali jste lépe čelit jejich ofenzivní síle, hře v sedmi hráčích bez gólmana?

Ono je to furt stejné, nic se na tom nemění. Prostě nám párkrát lacino hodili balon do ruky a my využili toho, že je prázdná brána. Nic jiného bych v tom nehledal.

V Plzni byla parádní atmosféra, do haly přišlo téměř patnáct stovek diváků. Bouřlivé to určitě bude i v Karviné, jak se vám v takovém prostředí hraje?

Když jsem seděl na střídačce, vnímal jsem atmosféru moc dobře. Užíval jsem si to, hlavně na konci, když jsme vyhráli. Ale přímo na hřišti jsem tak pohlcený do hry, že okolí ani moc nevnímám.

Hned první zápas přinesl také velké emoce. Bude důležité, kdo udrží víc nervy na uzdě?

Určitě. Je to finále, emoce k tomu patří a je to dobře. Ale kdo je udrží a nebude řešit, co a proč se písklo nebo co byl a nebyl faul, bude na tom lépe. Musíme se snažit vyvarovat zbytečných věcí a soustředit se na svůj výkon. Ale je pravda, že když hrajete za zápas třeba čtyřicet minut, emoce jdou prostě ven. To je normální.