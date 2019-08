Já a můj Island. Kouče Tonara čeká návrat na ostrov gejzírů

Teď se na chladný severský ostrov vrátí jako trenér házenkářů plzeňského Talentu. A na Islandu s týmem rozehraje ostrou sezonu.



V neděli v 18 hodin český šampion nastoupí v Hafnarfjörduru proti místnímu Haukaru, vicemistru země, v úvodním duelu prvního předkola Poháru EHF.

Hafnarfjördur - Plzeň První zápas se hraje v neděli 1. září od 18 hodin na Islandu.

Odveta v Plzni je na programu v sobotu 7. září od 18 hodin.

„Sám jsem zvědavý, jestli se tam potkám s některými známými, zda se někdo na zápas přijede podívat. Přece jen, už je to dlouhá doba,“ říká devětačtyřicetiletý Michal Tonar.

S jedním krajanem se na severu potká určitě. Pro Haukar totiž pracuje Petr Baumruk, bývalý Tonarův reprezentační spoluhráč. Zahráli si spolu i na olympiádě 1992 v Barceloně. Baumruk na Islandu jako hráč působil ve stejné době jako Tonar, v zemi však zakotvil a v týmu, který se postaví proti Talentu, nyní hraje i jeho syn Petr.

„Islandská házená je tvrdá a důrazná. Z tohoto pohledu jsem neměl velkou radost, že se vrátím na známá místa,“ uvažuje Tonar. Prvního rivala v pohárové Evropě má nasledovaného z pár videozáznamů. „Ale jsou to jen přípravné zápasy. Ze zkušenosti vím, že jak dojde na ostré utkání, přepnou Islanďané ještě na vyšší level a jdou do všeho po hlavě. To mi dělá malinko vrásky na čele. Na druhou stranu, museli by nás hodně překvapit, aby hru nějak výrazně změnili.“

Na Island si jinak plzeňský kouč uchovává dobré vzpomínky. Byť ve své druhé sezoně, když už u týmu nebyl trenér Havlík, tam jako hráč poznal pád z nejvyšší soutěže. „Lidi byli skvělí, házená mi tam šmakovala. Vždyť jsem si tam budoval kariéru,“ vzpomíná Tonar.

„První sezona pod Rudou byla povedená. Kopavogur byl nováček a dokázali jsme se zachránit. Jenže Havlík pak už nechtěl pokračovat a vrátil se do Čech. Šéf klubu koupil tři nejlepší střelce islandské ligy, jenže si to vůbec nesedlo. Ani já nebyl spokojený, od Vánoc jsem dával najevo, že odejdu. Rozchod to nakonec nebyl nejveselejší. Když jsem tam pak v roce 1995 přijel na mistrovství světa, ten šéf mě ani nepozdravil. Na rozdíl od kluků z mančaftu, kteří za mnou chodili pokecat i na hotel.“

Z Islandu dokonce musel do amatérského německého Rodingu, Kopavogur za něj požadoval nesmyslné odstupné. Tonar tak byl jediným českým reprezentantem ze čtvrté nejvyšší soutěže... „Až po dvou letech jsem mohl jít za Martinem Šetlíkem do Aue,“ usmívá se.

Teď má před sebou jinou islandskou výzvu. A s Talentem chce přes Haukar přejít. „Pevně věřím, že v našich silách to je,“ míní odhodlaně.