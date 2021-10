Mostecká kapitánka Korešová: Prohra o gól není drama, šanci máme

Co se stalo, že jste prohrály?

Nevyšel nám začátek zápasu, nefungovala nám obrana, z toho pramenily technické chyby. A byly jsme nervózní v útoku, takže jsme neproměnily snad deset vyložených šancí, což nás stálo lepší výsledek.

Poprvé jste skórovaly v 9. minutě, to je na Most neobvyklé.

I to nás hodně znervóznělo, nebylo to příjemné. Hrály jsme vysunutou obranu a ony neměly klasickou levačku, nýbrž tři kličkařské spojky, to nám nevyhovovalo. Pomáhaly jsme si na poslední chvíli, ony to potom dohrávaly dál, tvořily se tam hodně velké díry a dostávaly jsme góly. Pak jsme změnily obranu na zataženou 0:6 a už to začalo fungovat. Když ji budeme hrát i v odvetě, můžeme v Rumunsku uspět.

Překvapily vás Rumunky něčím?

Ne, my viděly dost zápasů z jejich ligy. Prohrály nám to nevyužité šance v úvodu. Ale tohle je vlastně jen první poločas. Zanalyzujeme si naši hru a připravíme se na odvetu. Prohra o gól není nic dramatického, remíza by skoro nic neřešila. Tak jako tak musíme v Rumunsku vyhrát.

Vy jste přišla kvůli evropským pohárům, co když brzy skončí?

Hrozně by nás to mrzelo, my se na to hodně upínáme a věříme, že postoupíme do dalšího předkola. Moc chceme hrát skupinovou fázi v lednu. Kdyby ne, bylo by to velké zklamání, ale to je sportovní život. Musely bychom se soustředit na ligu.

Jak se po mateřské pauze cítíte?

Ještě to není úplně jako dřív, jsem pořád trošku nejistá. Doufám, že se to bude stále zlepšovat. Na konci zápasu jsem si řekla, že to musím vzít na sebe. Akorát jsem se nechala blbě vyloučit 2,5 minuty před koncem, to mě mrzí. Děkuji divákům za skvělou atmosféru. I za potlesk. Muselo se jim líbit, že jsme se nepoložily, zvedly se a bojovaly až do konce.