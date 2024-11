Zlínské házenkářky už překonaly minulou sezonu, sní o play off

„Získali jsme pár bodů navíc, jiné jsme ale rozdali,“ shrnul Havlát, který převzal družstvo od dočasného kouče Milana Budaye po turbulentní sezoně zakončené neutěšeným předposledním místem.

Bonusem byla domácí výhra nad Pískem, ztrátou porážka v Olomouci a plichta v Hodoníně v posledním zápase, po němž si vybírá soutěž více než měsíční reprezentační přestávku vyplněnou mistrovstvím Evropy.

„Remíza v Hodoníně je pro nás komplikace,“ lituje Havlát při pohledu na vyrovnaný střed tabulky.

Díky lepšímu vzájemnému utkání s Pískem se mohly zlínské házenkářky udržet na poslední příčce zajišťující účast v semifinále, takhle nabraly na své největší konkurentky v boji o českou čtyřku bodové manko.

„Play off zůstává naším cílem,“ pronesl Havlát.

A vysněnou metou, které se naposledy dotkly v roce 2016. Na poslední medaili – bronzovou – padá prach už více než třináct let.

Ve Zlíně po výsledkově hubených letech netlačí letos na pilu. Nejprve chtějí stabilizovat kádr, případně ho ještě posílit a naplno do toho šlápnout v příští sezoně. Teď by bylo play off příjemným bonusem.

Výsledkový progres je zjevný. Markantní je hlavně v obraně. Zatímco v předešlé sezoně inkasovaly zlínské brankářky průměrně 32 gólů na zápas, letos ho srazily na 26,6. Tak velký dopad měl letní překvapivý přestup gólmanky Kudláčkové z pražské Slavie.

„Petra ohromně pomohla. V ženské házené je brankářka hodně cítit a ona má vysokou kvalitu. Holky se na ni můžou v obraně spolehnout. Když se jim něco nepovede, často to zachrání. Nehrají v defenzivě pod takovým tlakem a dovolí si jít do většího kontaktu,“ oceňuje Havlát zásadní podíl reprezentační stálice, která je první zlínskou hráčkou po dlouhé době v českém áčku.

I díky Kudláčkové trápil Zlín favorizovanou Slavii nebo mistrovský Most, se kterým doma prohrál těsně 26:28.

Plzeňská házenkářka Alexandra Koubová (vpravo) během zápasu se Zlínem.

„Pro holky je to signál, že mají kvalitu a že můžou hrát vyrovnané partie se špičkou. Jen se musí naučit udržet úroveň bez ohledu na soupeřky,“ mrzí Havláta nezdary ve venkovních duelech s papírově slabšími protivnicemi.

Ty souvisejí s náhlými ofenzivními výpadky. „Nedáváme málo branek, ale v některých zápasech odejdeme v útoku a máme vysoké množství neproměněných šancí. Hlavně se neprosazuje spojková řada,“ podotkl kouč Zlína.

Gólově tým táhne křídelnice Lucie Polomíková, se 74 trefami druhá nejlepší střelkyně celé soutěže.

„Souvisí to i s Kudláčkovou, která umí založit rychlý útok a můžeme tak skórovat z první vlny,“ zmínil Havlát opět gólmanskou oporu.