Házenkářky Mostu vyzve v bitvě o český titul Plzeň, která vyřadila Kynžvart

Házenkářská interliga žen Semifinále play off - odvety Kynžvart - Plzeň 24:21 (13:13)

Nejvíce branek: Patrnčiaková 11/4, Königová 3 - V. Galušková 9/2, Franzová 4. První zápas: 23:27, postoupila Plzeň. Most - Olomouc 27:22 (13:10)

Nejvíce branek: Smetková 7/1, Korešová 7/3, Kroftová 4 - Kuxová 6, Kubáčková 5/2, Fryčáková 3. První zápas: 31:26, postoupil Most.