Házenkářky Zlína půjdou do odvety baráže s Kunovicemi s náskokem 21 gólů

„Nesmíme to podcenit, ale nepředpokládám, že bychom ztratili takový náskok,“ poznamenal trenér Zlína Jiří Řezník, který přebral družstvo v průběhu play out MOL Ligy.

Zlíňanky v něm skončily poslední, baráž však ukázala obrovskou výkonnostní propast mezi chvostem mezinárodní soutěže a vítězkami národní ligy.

„Kvalita by měla být na naší straně. Naše holky trénují třikrát čtyřikrát více než v Kunovicích. Někde to musí být vidět,“ prohodil Řezník. I jeho však gólová diference překvapila. „Počítal jsem, že vyhrajeme o deset, možná patnáct branek.“ Kunovice daly první dvě branky, Zlíňanky však skóre bleskově obrátily a v poločase si vypracovaly desetigólový náskok, který po pauze ještě zdvojnásobily.

„Nejeli jsme si to do Zlína vyzkoušet, ale s nějakým cílem. Bohužel nevyšel. Nezbývá než soupeřkám pogratulovat,“ prohodil Tomáš Wowra; v baráži Kunovjanky koučoval místo Miroslava Slováka, který se od nové sezony ujme prvoligových mužů Zlín. To však nebyla jediná ztráta slováckého družstva. Do baráže nemohly nastoupit Fleková s Popelkovou, které hrály v sezoně za oba celky. „Chápu to, ale je to nešťastné rozhodnutí. Při našem počtu hráček je to znát. Je to obrovské oslabení,“ dodal Wowra.