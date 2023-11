Korešové to dál pálí, ale písecké házenkářky znovu těsně padly

Poslední duel byl příkladem za všechny. Hráčky Sokola vedly na Hané v poločase 17:12, pak svůj náskok navýšily dokonce na osm branek. Jenže deset minut před koncem po sérii gólů Olomouc vyrovnala a nakonec svůj velký obrat dovršila. Jihočešky se domů vracely bez bodů.

Z posledních pěti zápasů Písek prohrál čtyři a všechny o jeden nebo dva góly. „Je to škoda. Mohly jsme mít víc bodů. Snad si i to štěstí necháváme na závěr sezony, kdy bude potřebnější,“ doufá trenérka.

Tým tak aktuálně drží bilanci čtyř výher, jedné remízy a čtyř proher. Stačí to na šestou příčku, čtvrtou mezi českými celky.

K lepší pozici nestačí ani skvělé výkony hvězdné Ivety Korešové. Ta potvrzuje svoji třídu a se sto brankami suverénně vede tabulku střelkyň soutěže. „Iveta svoji roli plní na sto procent. Předvádí to, co jsme od ní chtěly. A není to jen střelba, ale dodává naší hře i klid a nápad,“ chválí Hromádková.

Ještě víc by se k ní však měly přidat další házenkářky. „Trošku nám chybí další lídr. Alena Stellnerová je po operaci kolene, postupně se vrací. Ony jsou spolu s Ivetou Korešovou sehrané a nebezpečné. Máme i další ztráty, snad se holky brzy vrátí,“ přibližuje.

Trenérka Hromádková však vnímá, že i mladší hráčky se do kádru dobře začleňují. „Myslím, že jejich zařazení do týmu se povedlo. Máme v kabině dobrou atmosféru,“ potvrzuje.

Sokol po těsné prohře vypadl také z domácího poháru, když mezi osmi nejlepšími nestačil na Kynžvart. Ten si zatím vede velmi dobře a někteří ho mohou považovat za překvapení. „Tušila jsem, že bude výš, protože v létě dobře posílil,“ tvrdí trenérka Hromádková.

Cíle Písku se ani po několika nezdarech nemění. „Chceme se dostat do play off pro čtyři nejlepší a tam uspět. Před sezonou i teď je těžké odhadovat, jak to dopadne. Soutěž je hodně vyrovnaná,“ dodává koučka.