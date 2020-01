Olomoucké házenkářky nebrzdí, v interlize udolaly i Prešov

„Měli jsme dobrý vstup do utkání a rozhodla první půle, kdy se nám dařilo v rychlém útoku i v obraně a náskok se zvyšoval na osm branek,“ prohlásil trenér Libor Malínek.

Navzdory výslednému rozdílu ve skóre si užila Zora a její fanoušci i trochu nervů. Po přestávce stačilo pár neproměněných střel, aby nastartovaly dřímající prešovskou energii a náskok se začal pomalu a setrvale tenčit.

„Soupeř to nevzdal a my jsme začali trošku panikařit. Přestalo se proměňovat a začaly ubývat síly. Místo abychom to v klidu dohráli, tak jsme se strachovali do samého závěru o výsledek,“ přiznal Malínek.

V závěru olomoucké hráčky tlačily časomíru očima, aby zápas skončil dřív, než se Prešov dostane do kontaktu. V posledních minutách jim vystřelily klid bojovnice Kašpárková (celkem 7 gólů) a snajperka Závišková (5 gólů).

„Když jsme hráli koncentrovaně a disciplinovaně, tak jsme družstvu Olomouce, které je opravdu dobré, vzdorovali. Pak ale přišla nekoncentrovanost a nedisciplinovanost a doplatili jsme na chyby,“ mínil prešovský kouč Maroš Vikartovský.

Po patnácti odehraných kolech má Zora jedenáct výher, tedy o jednu víc než loni za celou základní část. V příštím kole zamíří do Bánovců nad Bebravou, které ještě v soutěži nezískaly ani bod.