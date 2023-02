Sobotní nálož od Stredy. Černým andělům uniká titul v interlize

„Myslím, že výsledek moc neodpovídá předvedené hře,“ tvrdil na klubovém webu Jiří Hanus, jeden z trenérů Černých andělů.

Most v kalendářním roce 2023 působil či působí v interlize, Českém poháru a Lize mistryň, celkem utrpěl od ledna devět porážek a radoval se jen ze čtyř výher.

Dunajská Streda nekompromisně trestala chyby zraněními oslabeného českého mistra. Domácí přitom vedli 5:1, jenže pak čtyři stovky fanoušků v mostecké hale sledovaly obrat slovenského konkurenta.

„Bohužel jsme nadělali moc technických chyb. V první půli jsme měli devítiminutový výpadek, kdy jsme prohráli 1:9. To se nám proti takovým soupeřům nesmí stávat,“ vyčítal Hanus. „Dunajská Streda má aktuálně silnější lavičku, takže pro ni zápas byl i jednodušší.“

Dunajská Streda se vyhoupla do čela tabulky o bod před Šaľu, Most jako nejlepší český celek ztrácí na lídra pět bodů. Do konce základní části zbývají čtyři zápasy, Most po reprezentační pauze hraje 11. března v Olomouci. Kemp národního týmu se z kádru Andělů týká Cholevové, Stříškové, Eksteinové a Andrýskové, kvůli zánětu v kotníku se omluvila Mikulášková.