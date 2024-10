Mostecké házenkářky v duelu posledních mistryň porazily jasně Slavii

Slavia v loňském finále přerušila dlouholetou mosteckou nadvládu, v minulé sezoně už ale oba duely vyhráli Černí andělé a další vítězství nad pražským rivalem přidali nyní. Baník dal zapomenout na předchozí debakl od Dunajské Stredy a zvítězil o osm gólů. Právě osm branek vstřelila Adéla Stříšková a Baník se posunul o skóre před Slavii na třetí místo.

„Byl to pro nás velmi náročný zápas po nepříjemné porážce v Dunajské Stredě. Slavia má mladé šikovné, bojovné hráčky a věděli jsme, že budeme bojovat nejen proti Slavii, ale také sami se sebou. Samozřejmě ne všechno bylo ideální, ve druhé půli jsem si musel vzít oddechový čas, protože jsme ztráceli kontrolu nad hrou, ale následně jsme dalších patnáct minut odehráli velmi dobře,“ uvedl trenér Mostu Joao Florencio.

Jeho slávistický protějšek Daniel Čurda litoval, že slávistky hrály v křeči. Zároveň své svěřenkyně ocenil, že se dokázaly v druhém poločase do zápasu vrátit. „Když byl rozdíl o osm branek, v tu chvíli jsme zjistili, že prakticky nemáme co ztratit. Najednou jsme začali hrát uvolněně, to, co jsme chtěli, a dostali se na rozdíl tří gólů. V závěru opět domácí ukázali svou kvalitu a rychlými situacemi, kdy my jsme neproměnili a pak museli spěchat, se jim opět povedlo vytvořit si znovu rozhodující náskok a dotáhli utkání zaslouženě do vítězného konce,“ uvedl.

Společné soutěži vládnou s plným počtem osmi bodů slovenské celky Michalovce a Dunajská Streda, které si dojely prodloužit vítězné série na Moravu. Michalovce vyhrály 32:23 v Olomouci, Dunajská Streda 35:23 v Hodoníně. Také třetí česko-slovenský duel vyhrál hostující tým: Šaľa zvítězila 27:20 v Plzni, jež tak stále čeká na první vítězství v sezoně.

Bez bodu poslední je Poruba, která podlehla 28:33 na hřišti vicemistra Kynžvartu, jenž po dvou úvodních porážkách podruhé zvítězil.

Házenkářská interliga žen 4. kolo Olomouc - Michalovce 23:32 (12:16)

Nejvíce branek: Machačová 7/3, A. Kubálková 6, Kräuterová a Vasiljevová po 3 - Dvorščáková 9/3, Klučková 5, Pejovičová 4. Hodonín - Dunajská Streda 23:35 (10:18)

Nejvíce branek: Dos Santosová 6, Štipčáková 3, Kalinová 3/2 - Iličová 7, Stapurewiczová 5, Kovácsová 4, Sáriová 4/3. Kynžvart - Poruba 33:28 (19:9)

Nejvíce branek: Poláková 9/1, Bezrukovová 6/1, Lauko, Božovičová a Kapusniaková po 3 - Karolína Rajová 9/4, Kašpárková 8, Kristina Rajová 6. Most - Slavia Praha 34:26 (15:10)

Nejvíce branek: Stříšková 8, Szarková 7, Kuxová 4 - Schreibmeierová 6, Holečková 5, Vostárková a Míšová po 4. Plzeň - Šaľa 20:27 (7:16)

Nejvíce branek: Polanková 7/3, Koubová a Baštová po 3 - Brezánská 6/1, Pastoreková 5, B. Königová a Holešová po 4.