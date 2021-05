Zlatá porážka. Mostecké házenkářky si vzaly zpátky ukradený titul

„Některé holky ještě tenhle titul nevyhrály, mají ho poprvé. A tohle je úžasný zážitek, moc si toho ceníme,“ zářila brankářka Dominika Müllnerová. Její Černí andělé přehráli doma Michalovce o pět gólů 28:23, takže jim v odvetě stačila i porážka o čtyři branky. V konečné tabulce se konkurenti srovnali na 40 bodech, prohráli jen dvakrát.

„Chtěly jsme chytit začátek, aby nám hned neutekly. A to rozhodlo, že jsme je nenechaly odskočit. Čím čas postupoval, tím bylo jasnější, že budou muset hru trošku otevřít a udělají nějaké chyby,“ prozradila Müllnerová taktický plán.

Michalovce sice vstoupily do zápasu vedením 2:0, ale vyšší náskok si už nikdy nevytvořily. Dominovaly obrany, skóre narůstalo pomalu, i to hrálo ve prospěch hostů. „Obranu jsme měly výbornou, i v útoku jsme se k šancím dostaly, ale největším úrazem bylo, že jsme je neproměňovaly,“ mrzelo domácí spojku Adrianu Holejovou. „Odevzdaly jsme všechno, co jsme mohly. Škoda, že to takhle dopadlo.“

Jeden z mosteckých trenérů Ondřej Václavek vyzdvihl výbornou Müllnerovou v brance. „Byla největší překážkou pro Michalovce,“ poklonil se stálici Andělů. „V útoku se holky trošku bály střílet, proto padlo jen 18 branek, obrana byla perfektní, tvrdá, férová.“

Minulý šlágr v Mostě skončil popraskem, kvůli zraněním hostů došlo na mediální přestřelku, sobotní bitva však nevybočila z normálu. „Musím poděkovat slovenskému svazu, rozhodčím i Michalovcům, že zápas byl korektní,“ vzkázal Václavek. „Byl to boj, jaký se o titul očekává. Sice interliga pro nás není priorita, ale každý takový pohár je cenný. O to víc, že se to podařilo v Michalovcích, kde se dlouhodobě nevyhrává.“

České tituly sbírá Most rok co rok od sezony 2012/13, interligový má třetí. Předtím ho získal v letech 2013 a 2018. A sahal na něj i loni, jenže pandemie koronaviru mu ho ukradla. S předstihem vyhrál základní část česko-slovenské soutěže, ovšem celá se nedohrála, a tak byla sezona anulována.

České a slovenské celky teď čeká samostatné play off o národní tituly. Most v semifinále hraném na dva zápasy vyzve Porubu, druhou dvojici tvoří Olomouc se Slavií, startuje se už o příštím víkendu. „Musíme se vrátit zpátky do práce a udělat českého mistra kvůli evropským pohárům,“ zavelela Müllnerová.

MOL interliga házenkářek 26. kolo:

Prešov - Šaľa 18:33 (8:16)

Nejvíce branek: Vargová 7/2, Dvorščáková 3, Ratvajská 2 – Obstová a Némethová po 5, Matušincová 5/1. 23. kolo:

Michalovce - Most 19:18 (10:9)

Házená ženy KLUB ZÁPASY VÝHRY REMÍZY PROHRY SKÓRE BODY 1. Most 22 20 0 2 741:498 40 2. Michalovce 22 20 0 2 691:475 40 3. Dunajská Streda 22 17 1 4 655:509 35 4. Olomouc 22 14 0 8 602:568 28 5. Slavia Praha 22 14 0 8 628:609 28 6. Šaľa 22 12 1 9 629:570 25 7. Poruba 22 10 1 11 571:599 21 8. Zlín 22 7 1 14 560:626 15 9. Písek 22 6 1 15 526:640 13 10. Plzeň 22 3 2 17 488:634 8 11. Prešov 22 2 3 17 510:652 7 12. Hodonín 22 2 0 20 470:691 4

Skupina o udržení - 1. kolo Písek - Plzeň 22:22 (13:11)

Nejvíce branek: Pokorná 8, Kubišová 4/3, Stellnerová 3 - Patrnčiaková 8/3, Königová 5, Vlachová 2/2. Zlín - Hodonín 28:17 (15:10)

Nejvíce branek: Ševčíková 5, Sekulová a Sedláčková po 4, Daňková 4/2 - Kalinová 4/2, Drexlerová 3.