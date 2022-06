Zachráněným Hranicím se ulevilo. Koučovat v nové sezoně bude hráčská opora Brož

Nejvyšší soutěž se ze dvanácti účastníku rozšíří na čtrnáct. A už nebude ryze česká. Kromě Hranic, které právě díky rozšíření zůstanou extraligové, přibude na startovní listině slovenský mistr Tatran Prešov.

„Oficiálně nám to svaz dosud nesdělil. Nevím proč. Zprávy máme od některých členů soutěžní komise a ze svazového webu. V již zveřejněném extraligovém rozlosování máme číslo třináct,“ řekl za vedení TJ Cement Hranice Martin Schober, jenž zároveň potvrdil konec kouče Jaroslava Hudečka.

„O změně jsme uvažovali v okamžiku, kdy jsme vstupovali do baráže. Tam jsme se vůbec dostat neměli – i vzhledem k tomu, že vedení dovedlo panu Hudečkovi všechny hráče, které chtěl. Jeho výroky na adresu vedení Cementu nechceme komentovat,“ uvedl Schober. „Rozhodli jsme se, že chceme, aby Hranice byly hranické.“

Na post hlavního kouče nastupuje dvaatřicetiletá hráčská opora Cementu Radim Brož. Loni v Hranicích nastřádal 29 zápasů, v nichž dal 21 branek. „Zbytek realizačního týmu se teprve ladí. Příprava klukům začíná 14. července,“ vysvětlil Schober.

Pro Hranické je velká úleva, že nejvyšší soutěž zůstane nadále ve městě. „De facto je tu nejvyšší soutěž už od založení republiky, takže pro nás to znamená skutečně hodně,“ cení si Schober.

Vrásky se skládáním týmu pro nejvyšší soutěž nemá. „Pořád jsme měli tým na extraligu. Hráče máme pod smlouvami. Řešili jsme i další hráče, byť prvoligové. Kdybychom sestoupili, muselo by to být tak, že za rok budeme zpět,“ přemítá a dodává, že osa kádru zůstane obdobná jako ta loňská. „Odchody které měly být, byly, příchody, které mají být, jsou. Konkrétní být ale zatím nemohu, smlouvy totiž stále dolaďujeme,“ poodkryl Schober, jenž by na uplynulý ročník rád zapomněl. „Nerad bych se vracel k tomu, proč a jak to v baráži nešťastně dopadlo. Ostatně to rezultovalo ve výměnu kouče.“

V jedenapadesáti letech bude Hranicím stále k dispozici gólman Josef Kučerka. Byť vedení oznámil, ať s ním nepočítá, je podle Schoberových slov připraven zasáhnout. „Když bude potřeba, tak určitě pomůže. Domnívám se, že jeho rozlučkový zápas teprve přijde. Je to Hraničák tělem i duší.“