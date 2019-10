Házenkáři Plzně hrají v Hranicích. Udrží vítěznou sérii?

„Takový vstup do sezony si osobně nepamatuji. Ale musíme si to v hlavách nastavit tak, že soupeři se určitě nebudou porážet sami. Na to si musíme dát pozor, s tím můžeme mít problém,“ varoval Jakub Tonar, levá spojka Talentu.

Český mistr zatím válí i v Poháru EHF, kde dvakrát zdolal islandský Haukar i izraelský Hapoel Ashdod. Na kontě tak má i s domácí nejvyšší soutěží devět vítězství v řadě! A teď chce tuhle sérii zaokrouhlit na číslo deset.

„V Hranicích bývá dost zima, takže dostat se do zápasového tempa je těžké, ale nesmíme tomu podlehnout. Budeme se snažit hrát svoji hru a nepodřídit se tempu soupeře. Nečeká nás nic lehkého, ale chceme určitě vyhrát a vítěznou šňůru prodloužit,“ mínil Tomáš Nejdl, další spojka Plzně.

Lídr tabulky má na kontě plný počet deseti bodů, Hranice jsou osmé se dvěma výhrami a třemi porážkami. „Určitě náš čeká jedno z nejtěžších utkání a já doufám, že dokážeme uhrát dobrý výsledek,“ věří hranický kouč Luděk Piwko. „Fanoušci můžou čekat bojovný výkon jak od nás, tak od Plzně. Plzeň má jednu z nejlepších obran v lize, i proto dostali zatím nejméně branek v soutěži. Musíme si dávat pozor na jejich každého hráče.“

Na jaře Talent vyhrál v Hranicích rozdílem pěti gólů. A favoritem je i teď. „Posty máme dobře zdvojené a vždycky je schopný někdo zahrát. Je tak složitější se na nás připravit,“ prohlásil Jakub Tonar.