Nula bodů. Házenkáři Hranic tápou. Opakujeme stejné chyby, mrzí trenéra

Největší výbuch musel Cement skousnout v Lovosicích. Na palubovce loňského semifinalisty se zázračný výsledek nečekal, ale prohra 15:34 je alarmující. Hranice v poločase vstřelily jen osm branek, v tom druhém ještě o jednu méně. „Cílem bylo odehrát lepší výsledek s menším počtem chyb, které nás provází,“ říká trenér cementářů Jaroslav Hudeček. „Vstup do utkání nebyl špatný, domácí nás možná podcenili a my se dokázali dostat do vedení 4:1.“

Hranice nedokázaly využít zajímavé situace a naopak se po početném střídání rozjel lovosický motor. „Mrzí mě, že se hráči nepoučili z předešlých zápasů a opakují stejné chyby. Z výsledku jsem zklamaný a smutný,“ povzdechl si Hudeček.

Naposledy hraničtí házenkáři nestačili na dalšího z favoritů soutěže – zatím stoprocentní Zubří, českého zástupce v Evropském poháru. Byť o poločase prohrávali o jednu branku, krok s druhým týmem tabulky neudrželi a po šedesáti minutách prohráli 21:30.

„Můžu být spokojený alespoň s prvním poločasem. Leč jsme brzy dostali tři branky, vrátili jsme se do hry poctivou hrou v obranné činnosti,“ podotkl Hudeček. „Soupeře jsme překvapili. Běžně v defenzivě hrajeme 6-0, proti Zubří jsme hráli s vytaženým hráčem 1-5.“

Jeho svěřenci za jeden zápas zatím nejvíce nasázeli jen 23 branek, s tím se vyhrává málokdy. Ve druhém kole Hraničtí doma podlehli Jičínu 23:30. V prvním zápase nestačili na Maloměřice, v Brně prohráli 19:30. Cementu nezbývá nic jiného než zabrat a co nejdříve se z Hranické propasti vyškrábat. V následujících týdnech je ale čekají další těžké prověrky. V neděli se představí na palubovce třetí Plzně, za týden hostí lídra soutěže z Karviné.