Hranice budou dál působit v házenkářské extralize. I s Tůmou?

„Samozřejmě to je velká úleva. Viděl jsem i na klucích obrovskou radost. Upřímně, my jsme té radosti v sezoně tolik nezažili. Dost to z nás spadlo,“ povídal třiatřicetiletý pivot Hranic Radim Brož.

Na začátku sezony přitom své spoluhráče cepoval za postranní čárou jako hlavní trenér. Kvůli personální nouzi ovšem v nejdůležitějších zápasech vypomohl. „Teď už bych fakt rád jenom trénoval,“ usmál se.

Hranice v základní části extraligy nevyhrály ani jednou a stejně jako loni zamířily do baráže. Minule padly se Strakonicemi, díky rozšíření soutěže však zůstaly v extralize. Teď si svoji záchranu vybojovaly na palubovce. Už v jedenácté minutě ovšem prohrávaly o čtyři góly, což do role extraligového týmu stavělo právě Vsetín.

„Určitě jsme využili i zkušeností z loňska. Čtyři góly nejsou v házené nic, takže i když jsme prohrávali o tři nebo o pět branek, pořád jsme si říkali, že se zase tak moc neděje. Byli jsme rozhodně klidnější než loni,“ shrnul Brož.

Přetahovaná ke konci zápasu začala vyhovovat více Hranickým, protože kvůli pravidlu o gólech vstřelených na palubovce soupeře musel Vsetín za stavu 29:26 zvítězit o pět branek. „To je holt pravidlo, my ho respektujeme. Věděli jsme, že musíme dát alespoň pětadvacet branek, aby to měl Vsetín těžké. To se nám podařilo,“ glosoval Brož.

I tak byl ovšem závěr nesmírně dramatický, v čase 57:51 zvyšoval na 29:25 vsetínský Ondřej Vavrys.

„Určitě to bylo hodně nervózní z naší strany. V hale panovala bouřlivá atmosféra. Vsetín má zkušenější mužstvo, proto jsem rád, že jsme to nakonec zvládli,“ oddychl si Brož.

Hranické teď před další extraligovou sezonou čeká těžká práce, baráži se chtějí v novém ročníku vyhnout. „Ale pořád chceme pokračovat v naší filozofii čili hrát převážně s hranickými hráči. Ale je jasné, že se musí posílit,“ tuší Brož. „Není to jednoduchá cesta a není krátká. Ale tak jsme se rozhodli.“

V barážových bojích vypomohl i zkušený Marek Tůma. Dvaačtyřicetiletá spojka posbírala v kariéře čtyři zápasy za národní tým, vybojovala čtyři tituly a zahrála si také v Lize mistrů. „Mladým dodával klid. Když se zápasy lámaly, nikdo nebyl takový vůdčí typ jako on. Jestli se chce vrátit, úplně nevím, ale i jako pomoc do tréninků by byl skvělý,“ shrnul Brož.