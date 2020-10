Třítýdenní výpadek zápasů jsme ještě schopní dohnat, míní Štochl

Dalo se to čekat, říká míní kouč DHC Nejprve přerušení soutěže, teď i komplikovanější tréninkový proces. Vládní omezení zasáhla i interligové házenkářky DHC Plzeň. „Tahle situace se dala čekat,“ míní ale trenér nováčka česko-slovenské soutěže Richard Řezáč. Připomněl situaci z léta. „Když jsme hráli přípravné zápasy, na kterých byli i diváci, s ostatními trenéry jsme si říkali, abychom si to s fanoušky užili, dokud můžeme. Že od září už to asi zase nepůjde. Sice je to až od října, ale dopadlo to přesně tak, jak jsme předpokládali,“ říká trenér plzeňského DHC. Nepomohlo ani to, že celý klub se během minulých měsíců do důsledku držel všech nařízení, aby veškerá činnost týmu probíhala v souladu s vládními opatřeními. „Ani v létě situace nebyla zdaleka dobrá, museli jsme být hodně obezřetní a dodržovat řadu věcí. Maximálně jsme se o to snažili, ale všichni víme, jaký je momentální stav v České republice. Je to dopad vládních opatření, která tehdy byla nejspíš nedůsledná,“ tvrdí Řezáč. Poslední opatření nezastavila jen zápasový program MOL ligy, ve které Plzeňanky stihly odehrát zatím jen tři zápasy. Zakázány nejprve byly i tréninky uvnitř hal, teď je situace ještě složitější. Řezáč se svým trenérským týmem plánoval přípravu venku, i tu však nejspíše ovlivní nejen nevlídné a sychravé podzimní počasí. „Chtěli jsme trénovat venku, pokud budeme schopní to zdravotně vydržet. Být v tréninkové intenzitě, přitom se scházet po malých skupinkách. Trénovat prostě tak, abychom kondičně ztratili co nejméně. Dnešní generace ovšem stavy, kdy se trénuje venku za každého počasí, moc nezná. Asi bychom to zdravotně dlouho nevydrželi.“ Na řadu tak nejspíše opět přijdou individuální tréninky, se kterými již mají hráčky DHC zkušenosti. „Na individuálních plánech pracujeme, něco určitě využijeme už z jarní části přípravy, kdy jsme také museli pracovat na dálku,“ hlásí trenér Řezáč. Jan Picka