Házenkářům Frýdku-Místku ztěžuje start extraligového ara koronavirus

„Čekáme, v jakém stavu kluci budou, protože některým končí karanténa. Někteří měli i těžší průběh covidu, takže uvidíme ve středu,“ řekl frýdecko-místecký trenér Daniel Valo.

Jeho tým v neděli v Plzni dohrával 13. kolo a bez šesti hráčů podlehl 23:31. „Devatenáctého ledna jsme hráli přípravu s Hranicemi (36:24) a pak se to na nás sesypalo. Bylo nás málo na tréninku, takže jsme museli využít i dorostence,“ připomněl Valo, který si hlavně přeje, aby hráči vydrželi zdraví, jelikož už na podzim tým ničila marodka.

Polovinu podzimu chyběl Tomáš Sklenák, podobně i Vít Pyško. „To je rozum naší hry a první gólman. Do toho má zdravotní problémy Vojta Petrovský, což je nejzkušenější hráč. Je těžké je nahradit – a do toho tady máme covid.“

Valo věří, že desátý Frýdek-Místek ještě zabojuje o play off, o osmou příčku, na niž ztrácí osm bodů. „Na podzim jsme měli silné soupeře doma a přijatelné venku. Teď se to otočí,“ upozornil Valo. „Nejbližších šest zápasů, z nichž pět hrajeme doma, nám ukáže.“

Kopřivničtí si přejí uhájit místo v play off. Zatím jsou se 14 body šestí. „Covid se nám zatím vyhýbal, ale uvidíme, co ukážou středeční testy, protože u dvou hráčů to nevypadá nejlépe,“ podotkl kopřivnický trenér Aleš Chrastina.

Kopřivnice jde do nadcházejících zápasů bez srbské spojky Lazara Adamoviće. „Neprosadil se. Hledáme náhradu, ale není to snadné,“ uvedl Chrastina.

To Karvinští získali srbského pivota Kostu Petroviće z polského Mielece. Naproti tomu Nicolas Noworyta a Artur Urbański budou hostovat v Hranicích.

Baník Karviná má jasný cíl – ve zbývajících osmi kolech uhájit vedení v soutěži. V jejím čele je s 26 body spolu s Plzní.