Házenkářky Plzně v sestupových potížích. Teď potřebují zabrat doma

„V prvním poločase jsme hráli přesně tak, jak jsme se připravovali. Bohužel jsme z toho nevytěžili výraznější vedení. Po přestávce jsme postupně přicházeli o dobrý výsledek. Vlastní nedisciplinovaností ve druhém poločase jsme přepustili vedení Písku. Byl to hezký zápas, jenže jsme bez bodu,“ litoval plzeňský trenér Richard Řezáč.

Zato Písek slavil. V sezoně působil zle, proti nováčkovi z Plzně v základní části soutěže dvakrát neuspěl. Jenže po příchodu trenérky Keclíkové ožil. „A teď už nejsme v minusu, začínáme zase od začátku,“ oddechla si Kateřina Keclíková. „Byly to pro nás velké nervy, vlastně klíčový zápas. A je skvělé, že se nám to povedlo uhrát. Kdyby nám Plzeň odskočila na rozdíl čtyř bodů, už by to bylo těžké dohánět,“ přiznala trenérka Písku.

Skupina o záchranu Odehráno

1. kolo: Zora Olomouc - Sokol Písek 28:28, HC Zlín - DHC Plzeň 22:21.

2. kolo: Písek - Plzeň 20:15, Olomouc - HC Zlín 36:25. Zbývající program

3. kolo: Plzeň - Olomouc (SO, 20 hodin), Zlín - Sokol Písek (NE).

4. kolo: Písek - Olomouc (ST 8. 5.), Plzeň - Zlín (ST 8. května, 16 h.).

5. kolo: Zlín - Olomouc (SO 11. 5.), Plzeň - Písek (NE 12. května, 16 h.).

6. kolo: Písek - Zlín (SO 18. 5.), Olomouc - Plzeň (SO 18. 5., 17.30). Aktuální pořadí: 1. Zora Olomouc 24 bodů (skóre 64:53), 2. HC Zlín 19 (47:57), 3. Písek 16 (48:43), 4. DHC Plzeň 16 (36:42).

Aktuálně tak mají oba týmy v tabulce 16 bodů, Jihočešky však výrazně lepší skóre. Pro DHC začíná zlomový úsek, další tři duely ve skupině hrají Plzeňanky doma, ten první v hale 31. ZŠ na Lochotíně v sobotu od 20 hodin proti Olomouci. Příští středu přivítají Zlín a trilogii zakončí další víkend proti Písku.

„Tím, že hrajeme každý třetí den, času moc nezbývá a je třeba rychle reagovat. Děvčata disponují velkou bojovností a věřím, že to přinese ovoce v dalších zápasech. Už jen proto, že nás fanoušci podporují, jezdí na každé venkovní utkání a vytváří holkám téměř domácí prostředí. To jsou faktory, které musíme využít a přetavit ve vítězství,“ burcoval na klubovém webu trenér Řezáč.

Celou sezonu Plzeň spoléhá na výtečnou gólmanku Elišku Šibrovou. Ta drží tým i v nadstavbě, ale na body to zatím nestačilo. „Eliška má úspěšnost zákroků 54 procent, funguje nám slušně i celá obrana. Stále se ale potýkáme se slabou efektivitou v útočné fázi. To musíme rychle napravit,“ doplnil kouč DHC.

Dočká se tým bodů a radosti už v sobotu?