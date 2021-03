Covid srdce ani plíce házenkářek Mostu nepoznamenal, zjistili lékaři

„Všem třinácti pozitivně testovaným hráčkám skončila karanténa a prošly zátěžovým testováním a vyšetřením na EUC klinice, oddělení sportovního lékařství v Ústí nad Labem, kde se zjišťuje, nakolik měla nemoc vliv na jejich celkový zdravotní stav,“ prozradil na klubovém webu kondiční trenér Ondřej Václavek.

Výsledky jsou podle něj příznivé. „Prokázalo se, že nemoc neměla velký vliv na funkci srdce a plic v zátěži a hráčky jsou připravené vrátit se do obvyklé zátěže. Hráčky, které byly negativně testovány, absolvovaly krevní testy, které měly ukázat množství protilátek proti nemoci covid-19. Až na jedinou výjimku mají všechny protilátky a jsou zdravotně v pořádku, takže se mohou naplno zapojit do tréninku,“ informoval Václavek s tím, že před koronavirem by české multišampionky měly být chráněné až do konce play off.

Černí andělé tak už vlétli zpátky do haly, po čtrnáctidenní pauze začali s volnějšími tréninky. „V předposledním březnovém týdnu už bychom se měli vrátit do plné tréninkové zátěže. Silově nám toho během karantény mnoho neuteklo, také herní návyky se naštěstí vrací poměrně rychle. Všechno se ale bude ještě v následujících dnech zlepšovat, jak bude přibývat házenkářské přípravy,“ tvrdí Václavek.

Mostu chybí jen brankářka Eva Bezpalcová, které vyšel pozitivní test až před reprezentačním srazem, což jí karanténu prodloužilo. Nástup do hry bude kvapíkový, tři domácí zápasy v rychlém sledu: v neděli 4. dubna šlágr proti Michalovcům, tři dny nato dorazí Poruba, v sobotu 10. dubna Prešov. Play off vypukne až v květnu.

Během karantény se u úřadujících mistryň udály velké věci. Hvězda Dominika Zachová oznámila, že po sezoně odejde do německého Thüringeru, odkud naopak klub získá kapitánku české reprezentace Ivetu Korešovou, vracející se po mateřské pauze. A v novém ročníku družstvo místo Jiřího Tancoše převezme polský trenér Adrian Struzik.