Přípravu máme herně velmi pestrou, pochvaluje si kynžvartský trenér Sabadka

„Přípravu máme velmi pestrou, budeme hrát dvanáct přípravných zápasů s účastníky Mol ligy, nejvyšší česko-slovenské soutěže,“ hlásí trenér Peter Sabadka, jehož svěřenkyně byly v době přerušení soutěž na čtvrtém místě prvoligové tabulky.

Po současném volnu začne letní dril 27. července prvním podovolenkovým tréninkem.

Jeden z duelů bude i mezinárodní, Kynžvart si zahraje s loňským rakouským mistrem Atzgersdorfem. Herní přípravu začínají doma, kdy 5. a 6. srpna přijede na sparingový dvojzápas DHC Slavia Praha, druhý celek české části ligy.

Následuje cesta do Zlína. „Budeme tam mít herní soustředění a budeme odtud cestovat za soupeři, protože tam je bašta Mol ligových týmů,“ prozrazuje Sabadka.

Hned 8. srpna dopoledne hrají v Hodoníně s loňským rakouským mistrem Atzgersdorfem a odpoledne s domácím Hodonínem, který jim umožní tuto konfrontaci ve své hale.

Následující den cestují do Ostravy na dvojutkání se Sokolem Poruba. Potom následuje další série dohodnutých zápasů s družstvy Olomouce a Veselí nad Moravou. Vrátí se domů a čeká je přípravný zápas se Sokolem Písek, dvě odvety na Slavii Praha a srpen zakončí zápasem s novým účastníkem Mol ligu DHC Plzeň, který v nedokončené sezoně první ligy vedl tabulku.

„Herně velmi pestrý, velmi náročný program, nemáme ani jeden lehký zápas, nemáme soupeře našeho kalibru. Jdeme se konfrontovat a zejména, aby se děvčata učila zvládat těžké zápasy. Jsou to pro nás, zatím, soupeři vyššího levelu, ale od těch se nejvíce naučíme,“ říká kynžvartský kouč.

Před týdnem v pátek po tréninku měly kynžvartské házenkářky malé posezení, interní ukončení a trenéři je poslali na dovolené a naordinovali individuální činnost. „Tento týden mají na uklidnění a dále budeme spolu v kontaktu. Věřím, že k tomu přistoupí tak, aby koncem července, až se sejdeme, tak aby srpen byl zážitkem a ne utrpením,“ doufá Peter Sabadka.

Sám odjel ve čtvrtek domů za rodinou, kterou neviděl půl roku, do Ilavy. „Zřejmě tam zůstaneme, není v plánu zahraničí.“ Od doby, kdy se uvolnila nařízení a bylo možné trénovat, toho v Lázních Kynžvart intenzivně využívali. Nejprve v první fázi po skupinkách až po celý kolektiv pohromadě.

„Udělali jsme velmi mnoho práce. Zaměřené to bylo na nedostatky, které nás nejvíc limitovaly,“ přibližuje kynžvartský trenér. Byly to záležitosti technické a technicko-taktické, tedy rozhodovací proces v herních činnostech jednotlivce, součinnost dvojic. Hlavně šlo o kvalitu v technice.

„V této oblasti jsme udělali velký progres. Ukázala se výborná kondice a jenom bych si tajně přál a apeluji na to, aby během tohoto volna nezahálely a co nejméně ztratily z toho, co nyní v potu krve získaly. Nejsem ovšem naivní, vím, že dojde k nějakému útlumu kondičních schopností, zejména silových a vytrvalostních, a jemné motoriky, ale přeji si, aby toho bylo co nejméně a přišli jsme a navázali na tuto činnost, jak jsme tvrdě pracovali.“

Během pokoronavirové doby vůbec nehráli. Nebylo to důležité. Bylo to zaměřené na individuální činnost, technickou součinnost ve dvojicích, trojicích a hráli mezi sebou v menších skupinách. „Drilovali jsme techniku v individuálních činnostech útočných i obranných. To nás nejvíc limitovalo,“ myslí si trenér.

S týmem nebyly obě cizinky. Brankářka Žaklin Mirkovičové. „Měla problémy přicestovat, mimo šengenský prostor se hůře cestovalo. Ani jsme na to netlačili, aby na takovou krátkou dobu přijela, takže pracovala individuálně v Srbsku,“ oznamuje Sabadka. U Ukrajinky Burdinové je situace jiná, také nepřijela, ale v Kynžvartu už pokračovat nebude.

„Pracujeme nejen na doplnění, ale i kvalitativním posílení. Myslím, že družstvo bude velmi zajímavě složené,“ slibuje Peter Sabadka.