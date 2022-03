Házenkářky Kynžvartu deklasovaly Stupavu. Skoro stejně jako v prvním duelu

„Chtěli jsme rozložit zátěž na celé družstvo, ve středu nás čeká další soupeř a další boj o další cenné body. Cíl jsme splnili, děvčata si s chutí zahrála a bylo krásné, že i některé nové se zapojily a zapsaly se do střelecké listiny,“ pochvaloval si kynžvartský trenér Peter Sabadka.

Stupava je sice poslední v tabulce, ale na jaře jí stoupá forma, dokázala už i zvítězit, i když jen v domácím prostředí. Přesto byl zápas v režii Kynžvartu a o tom, jak k tomu domácí hráčky přistoupí.

„Naším cílem bylo se zlepšit ve všech ukazatelích od posledního zápasu. Počítali jsme, že pokud se tak stane, získáme body potřebné k postupu do play off,“ přiznal Sabadka.

Generálka v chebské hale

Zápas se hrál v Městské sportovní hale Hvězda v Chebu jako generálka na šlágr Interligy, který bude 9. dubna, předposledním kole základní části soutěže. Kynžvart bude hostit českého mistra a vedoucí tým celé soutěže DHK Baník Most a protože chce duelu vytvořit opravdu výbornou kulisu, bude se hrát ve velké chebské hale.

„Krásná hala, úžasná atmosféra, samé pozitiva a tuto generálku můžeme hodnotit jako velmi úspěšnou. Děkuji fanouškům, že našli cestu z Kynžvartu a vytvořili takovou krásnou atmosféru,“ uvedl po zápase se Stupavou trenér Peter Sabadka. „Velmi se mi tady líbilo, hlavně organizace a přístup, jak je všechno připravené,“ připojil i trenér Stupavy Roman Vigo.

Ten pravda z výsledku neměl až takovou radost, ale dopředu byl na něj připravený. „Hráli jsme proti soupeři, který patří mezi nejlepší v česko-slovenské lize, věděli jsme, že to bude velmi náročné,“ prozradil. Stupavu hlavně srážely nevynucené chyby. „Hráčky se snažily, nepřesnosti vyplývaly hlavně z toho, že jsme se mnohokrát snažily jít do rychlého protiútoku a na úkor té rychlosti jsme míč ztratili. Bohužel z důvodu zranění jsme tady byli jen v dvanácti, z toho dvě brankářky, a to se projevilo i únavou,“ dodal stupavský trenér.

Už ve středu hrají kynžvartské házenkářky další utkání, k dohrávce 15. kola zajíždí do Zlína. V původním termínu, v lednu, se utkání nemohlo uskutečnit kvůli pandemii ve zlínském týmu.