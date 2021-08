Házenkářky Kynžvartu se blýskly v přípravě, obstály proti Slavii

„Jsme šťastni, že nejsme tak daleko od českého vicemistra, hráli jsme s ním dvě vyrovnané partie,“ pochvaluje si kynžvartský trenér Peter Sabadka.

Už první zápas ukázal, že se Kynžvart během roku opět výrazně posunul. „Vyrovnaný duel, o výsledku se rozhodlo až v závěru. Byl to náš první zápas a byly tam typické, charakteristické prvky každého úvodního zápasu,“ míní Sabadka.

Následně si duel s týmem detailně rozebral s cílem odstranit nedostatky a velmi jej potěšilo, že hráčky dodržovali to, co si řekli. Výsledek se dostavil, Sokol Lázně Kynžvart poprvé porazil tým z užší interligové špičky a to 32:28.



„Celý zápas jsme dominovali, měli jsme dobré úseky a dokonce vedli větším rozdílem. V zápase jsme byli lepší, nebylo to náhodné,“ jásá kouč.

Podle výsledků se dá usuzovat na změnu taktiky, ovšem opak je pravdou. „Po stránce typologické jsme už na tom lépe, máme hráčky, které jsou schopné dávat branky. Ovšem prvotní je zlepšená obranná fáze, zkoušeli jsme nový obranný systém a snažili se jej zdokonalovat. Bude se dávat důraz na výborný obranný systém a následné využívání rychlého protiútoku,“ vysvětluje Peter Sabadka.

A to ještě chyběla zraněná Anna Maria Patrnčiaková. S ní útočná aktivita ještě vzroste. Slovenská reprezentantka na soustředění do Dunajské Stredy včera s týmem odjela. „Bude tam mít možnost rekonvalescence po zranění. Věnovat se jí budou fyzioterapeuti a po herním soustředění by se měla už plnohodnotně zapojit do přípravy.“

Od zápasů se Slavií probíhá stále tréninková činnost jak byla naplánovaná. „Zlepšujeme kondici a paralelně s tím se snažíme zlepšovat herní projev a seznamovat s novým herním systémem. Řešíme i technickotaktické věci a snažíme se zdokonalovat souhru jednotlivých hráček,“ vypočítává Sabadka.

To nyní trochu narušují přípravy na odjezd. Před odjezdem na soustředění do zahraničí je třeba dodržet veškeré potřebné úkony a to zasahuje i do tréninkového procesu. „Očkování každý nesnáší stejně a tak se stává, že někdo vypadne z jednoho tréninkového dne, tedy dvou tréninků,“ zmiňuje kouč jeden z aspektů dnešní doby.

Na Slovensku je nyní pandemická situace obtížnější a do čtvrtečního odjezdu na Žitný ostrov se muselo vše vyřešit podle aktuálních pravidel.

Házenkářky Sokola Lázně Kynžvart hrají hned v pátek dvojutkání v Šale s místním účastníkem interligy HK Slovan Duslo Šala. V sobotu se utkají s domácí HC DAC Dunajská Streda, vicemistrem Slovenska, a v neděli je čeká rehabilitační tréninkový den. V pondělí se střetnou s B týmem Dunajské Stredy a v úterý si odskočí do Maďarska.

„Budeme hrát v chrámu ženské házené, Audi aréně Gÿor s místními juniorkami,“ říká Sabadka. Další den, 11. srpna se Kynžvart ještě utká s dalším nováčkem interligy HC Tatran Stupava. Zajímavá konfrontace nováčků interligy z české i slovenské strany. Potom se už vrací domů, ale cestou ještě absolvují dvoudenní rekondičně-rehabilitační závěr soustředění v Praze.