Házenkářky Kynžvartu si zahrají i v Evropě. Nevíme, co čekat, přiznává kouč König

Už nejsou nováčkem v nejvyšší soutěži, do nového ročníku MOL ligy půjdou Lázně Kynžvart o něco ostřílenější. Hrát pod tlakem bylo ostatně podle Königa také tou hlavní zkušeností. „Do nedávna jsme to dělali hlavně pro radost, nyní je to občas tak velký tlak, že už u toho moc radosti nestihnete ani prožít. Paradoxně čím výš v té soutěži jste, tím větší tlak to je,“ říká.

Z premiérové sezony v nejvyšší soutěži se mu podle jeho slov stále ještě točí hlava. „Doufám, že jsme v naší novodobé klubové etapě nepřepálili začátek,“ usmívá se. Cílem bylo udržet soutěž a skrytý sen, vyzkoušet si play-off, se nakonec podařil na výbornou. „V play-off jsme sice neuspěli a skončili na čtvrtém místě, i tak je to velký úspěch. Rozhodně jsme všichni sezonu končili s jazykem na vestě, byl to mazec,“ dodává König.

Při svém dalším účinkování v nejvyšší soutěži se nyní chce klub opírat především o pracovitost svých hráček. To ostatně manažer Sokola považuje za jednu ze silných stránek jeho týmu. „Jsme malý klub, který pochází z malého městečka, takže každá pracovitá a poctivá hráčka je pro nás velice důležitá. Máme profesionální realizační tým, který dokáže vytěžit ze všech maximum. Rovněž lidé okolo, kteří nám pomáhají, jsou úžasní. Ta slabá stránka je právě to, že nemáme v zádech základnu statisícového města a zatím se potýkáme s lehkým podstavem,“ vysvětluje.

Poprvé v Evropě

V evropských soutěžích se chce klub nejprve otrkat a zabydlet. „Zatím moc nemáme představu o tom, co nás přesně čeká,“ přiznává manažer König. Premiérovému účinkování v Evropě přizpůsobil klub také svou letní přípravu, kterou hráčky Lázní Kynžvart trávily většinou v zahraničí. Zahrály si přitom se soupeři, kteří se účastní Ligy mistrů, EHF ligy i EHF cup, dokonce sehrály zápas s reprezentačním výběrem žen Jižní Koreje. „Chtěli jsme děvčata co nejvíce seznámit s vrcholnou, zahraniční házenou a potažmo i náročným cestováním a diskomfortem s tím spojeným,“ vysvětluje Vladimír König.

Kromě toho, že se kynžvartské házenkářky představily svým fanouškům jednou doma, během pěti letních týdnů odehrály svá přípravná utkání jednou ve Slovinsku, jednou v Chorvatsku, dvakrát v Maďarsku, třikrát v Polsku a dvakrát v Německu. To činí dohromady 9 mezinárodních utkání, 4 150 kilometrů na cestách, celkem 62 hodin v autobuse a 13 nocí strávených na hotelech.