Slovenská hvězda je zpět. Někde hráčky berou jen jako zboží, šokovalo Szarkovou

Černým andělem byla čtyři roky, Most ji vykoupil ze Šaľy za tehdy rekordních šest set tisíc korun. Pomáhala k titulům, než ji v létě 2018 zlákal norský Storhamar.

Pak vystřídala tři maďarské kluby Mosonmagyaróvári, Siófok a Kisvárdai, nakonec si v polském Lubinu zahrála nejprestižnější klubovou soutěž světa. V minulém ročníku v Lize mistrů nasázela 13 gólů.

„Nepodaří se každému, aby si ji zahrál. Sice jsme tam žádné super výsledky neuhrály, ale zkušenost byla skvělá. Ostatně, prošla jsem si všeličím,“ řekla dvaatřicetiletá házenkářka. „Viděla jsem dobré i špatné věci. A zjistila jsem, že není všechno zlato, co se třpytí.“

Co se netřpytilo, zažila v Maďarsku. „Házená není v hodně zemích a hodně týmech na tak profesionální úrovni jako například fotbal nebo hokej. Častokrát se nedodržují smlouvy a spoléhají jen na to, že nepůjdete na soud. A nerespektuje se ani zdraví. Což byl dost můj problém, proto jsem se rozhodla vrátit. Vím, že tohle tady funguje.“

Špatná vzpomínka se váže k jejímu poslednímu maďarskému zaměstnavateli. „Z jejich strany to bylo dost neprofesionální. Což mě jen utvrdilo v tom, že radši být v lepším prostředí, i když jsou finanční podmínky možná jiné. Ale mám kolem sebe dobré lidi, klid a neberou vás jako zboží. V Mostě to není jen čistý byznys. Taky jde o zdraví fyzické i psychické.“

Mostecká házenkářka Simona Szarková se snaží prosadit proti obraně Brühlu.

Roli střelkyně měla naplňovat v každém angažmá. „Jenže záleželo na zdraví. V Maďarsku, kde jsem měla tu špatnou zkušenost, jsem skoro tři čtvrtě roku nehrála,“ prozradila rodačka z Nových Zámků. „Ale neházím všechno do jednoho pytle, byla to jediná nepříjemnost. Za ostatní angažmá jsem ráda, hrát maďarskou ligu, která je lepší než naše, mi dalo hodně. Stejně tak poháry.“

Comeback do Mostu, který je již desetinásobným mistrem, byl na spadnutí už minulý rok. „Měla jsem pocit, že nastal čas. Při odchodu jsem řekla, že se vrátím jedině do Mostu. A své slovo jsem dodržela.“

Jako cizinu interligové Anděly nebere. „Jde o spojenou ligu Česka a Slovenska, to je jako hrát doma. Most byl pro mě druhý domov už tehdy,“ tvrdí Szarková. „Nových hráček je tu až 90 procent. Jsem ráda za ty, co zůstaly, tehdy jsme tvořily výborný kolektiv. Kromě kouče se nic nezměnilo, jdu do starého známého prostředí. Lidi znám, vím, co od nich čekat. Lidsky jsme si sedli.“

Zlaté družstvo převzal Portugalec Joao Florencio. „Poznala jsem různé mentality, pro mě není problém se adaptovat. Rozumím tomu, kdo jak vidí házenou a co chce. Není žádná bariéra, ani řečová,“ nebojí se hvězda. V Mostě chce trofeje i góly. „Házená mě stále baví a myslím, že góly v sobě mám. A cíle jsou jasné, titul, pohár a dostat se co nejdál v Evropě.“