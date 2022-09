Házenkářské týmy z moravskoslezského kraje mají jasno – hrát play off

„Až na to, že se nám zranil jeden z klíčových hráčů Honza Hanus, jsem s přípravou spokojen. Ale teprve teď se ukáže, jestli byla dobrá, nebo ne,“ řekl kopřivnický trenér Aleš Chrastina.

V kádru už nemá Filipa Hardta a Petra Chalupu, kteří ukončili kariéru, Zdeňka Čadru, jenž přestoupil do Karviné, Domagoje Grizelja a brankáře Mohameda Ibrahima.

Nováčky jsou brankář Bohumil Pšenica z Brna a spojka David Lefan z Hranic. Kouč za možnou posilu označuje i Radka Doležela, který hrál za Kopřivnici už minulou sezonu, ale přednost měly zápasy jeho mateřského Zlína. Nyní by tomu mělo být naopak.

„Ještě potřebujeme nějakého tahouna, který bude rozhodovat zápasy,“ řekl předseda klubu Lubomír Veřmiřovský. „Jinak je tým konsolidovaný. Spousta kluků hraje spolu delší dobu. Máme velice dobrou obranu s brankářem, takovou jsme myslím dlouho neměli.“

České týmy doplnil Prešov

Extraliga bude mít nově 14 mužstev. Hranice nesestoupily, přičemž nováčkem jsou Strakonice a také silný Prešov, který v minulé sezoně na Slovensku ani jednou neprohrál.

Jeho vstup do české ligy zástupci moravskoslezských klubů vítají, byť bude hrát jen základní část, takže do play off osmi nejlepších celků nezasáhne.

„Prešov je pravidelný účastník evropských poháru, tudíž nás čekají dva těžké zápasy navíc,“ upozornil frýdecko-místecký trenér Daniel Valo. „Je to i lákadlo pro fanoušky. Prešov je složený z cizinců, má obrovskou kvalitu. Nerad bych někoho urazil, ale souboje s Prešovem dají hráčům více, než když nastoupí proti některým jiným týmům. Vyhrát třeba o patnáct gólů je dobré na psychiku, ale srovnání se silnějším protivníkem je to, co hráče posouvá dál.“