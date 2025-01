Lovosice mají nového kouče. Chci zrychlit hru, cíl je semifinále, hlásí Lajčák

Rodák z Michalovců, který letos oslaví padesátiny, chytal v rodném městě a také v ŠKP Bratislava, trenérské zkušenosti sbíral hlavně u žen. V Michalovcích, Porubě, Prešově i u národního týmu Slovenska po boku českého trenéra Dušana Poloze. Pomáhá také brankářkám v mistrovském Mostě, od sezony 2021/22 figuruje v Lovosicích. S mladšími dorostenci získal stříbro a bronz, rok a půl pak strávil ve starším dorostu.

„Pro nás byl první volbou. Zná dokonale fungování v klubu, tréninkový proces i hráče. Jsme přesvědčení, že tato spolupráce bude fungovat,“ osvětlil Lajčákovo angažování Vojtěch Srba, ředitel klubu.

Lovci udělali dokonalou rošádu, neboť pozici Lajčáka u staršího dorostu zaujme právě odvolaný Jelínek, s extraligovým mužstvem dvojnásobně bronzový.

„Byli jsme s ním již dlouhodobě domluveni, že v momentě, kdy skončí svoji práci u A týmu, bude u nás pokračovat, protože i on zná procesy v klubu,“ prozradil Srba.

Asistentem trenéra zůstává Martin Hríb, který spolupracoval již s Jelínkem. V posledních dvou zápasech roku, pohárovém s Duklou Praha a extraligovém s Brnem, tým dovedl k vítězstvím. K trenérskému třesku vedení klubu vyprovokovalo pět extraligových proher ze šesti zápasů i vyřazení z Evropského poháru italským Brixenem.

Nový kouč zkusí na tým přenést svoji házenkářskou vizi. „Rád bych trošku pozměnil myšlení hráčů a jejich vnímání házené, zároveň ještě navýšil jejich sebevědomí,“ předestřel Lajčák. „Chceme také zrychlit naši hru a vnést do ní více dynamiky. A v neposlední řadě bych chtěl, aby se na naši házenou dobře dívalo a bavilo to jak nás, tak fanoušky. Rozhodně neustupujeme ze sportovního cíle, kterým je postup do semifinále.“

Lovců se slovenský kouč ujme v pátek 3. ledna na prvním tréninku v novém roce, debutovat na lavičce bude po reprezentační přestávce 5. února na půdě mistrovské Karviné, domácí debut obstará 8. února zápas proti Kopřivnici.

„Jsem vděčný vedení klubu, že mi dalo důvěru, budu se jí snažit splatit,“ slíbil Lajčák. „Je to pro mě nová výzva. A v této situaci nebylo co řešit, všichni chceme, aby Lovosice šly nahoru.“