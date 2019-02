Házenkáři Lovosic porazili v souboji o osmé místo Zubří

Domácí tým rozhodl utkání v druhé půli, kdy zvýšil vedení až na rozdíl osmi branek. Devětkrát se v lovosickém dresu trefil Jiří Motl, nejlepší extraligový střelec Václav Klimt dal o gól méně.

„Nám se podařilo zápas chytit za lepší konec a to i díky brankáři Ranglovi, který je jedním ze strůjců dnešního úspěchu. Pokud bychom prohráli, tak jsme přišli o šanci hrát o play off. Jsem rád, že máme i lepší vzájemný zápas,“ řekl lovosický kouč Jan Landa na svazovém webu.

Trenér Zubří Dušan Poloz si posteskl, že se jeho tým dlouhodobě trápí. „Projevilo se to i v dnešním utkání. My jsme nevyhráli dva zápasy po sobě a Lovosice nevyhrály venku. Jedna ta série musí padnout, a kdo to ve zbývajících kolech zvládne, ten postoupí do play off. Psychické plus je na straně Lovosic, nepohoda zatím na té naší,“ uznal Poloz.

HK FCC Město Lovosice : HC ROBE Zubří 26:22 (13:10) Góly:

J. Hrdlička, Rangl – Holubec, Landa, Kupa, J. Motl, Bouček, Jelínek, Klimt, Trkovský, Konárik, Semerád, Jonáš, Karlovec, Malý, Franc. Sestavy:

Malina, Orság, Š. Krůpa – Dokoupil, Hlinka, Přikryl, Vlk, Válek, Šustáček, M. Hrstka, Korbel, Janíček, Hybner, Dořičák, Š. Zeman, B. Mizera. Rozhodčí: Opava, Válek.Delegát: Dolejš