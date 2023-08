Extraliga, Evropa. Zubří začíná zostra, sází na zahraniční posily

„Co jsem tady, jsou poháry katastrofa. První rok jsme hráli s Plzní. Říkal jsem si, že je to výjimečná situace, která se nemůže opakovat. Dva roky nato Brno. Máme obrovskou smůlu. Buď to jsou soupeři z Bulharska, Kypru, Turecka, nebo morda jako Plzeň či norský Arendal. Musíme se dostat přes Brno, soupeř ve druhém kole by byl atraktivní,“ zmínil Dávid italské Fasano.

Z Evropského poháru chtějí v Zubří vytlouct, co půjde. Zatím ale myslí na úspěšný start v extralize, který obstará atraktivní sobotní domácí mač s nedalekou Kopřivnicí.

„Jsem rád, že začínáme v naší hale, a navíc derby. Věřím, že bude kulisa jako v play off, že diváci nás přijdou podpořit hned v prvním kole,“ zve Dávid fanoušky do hlediště.

Co uvidí? Pokud to nestihli v letní přípravě, tři zahraniční akvizice v akci – černohorského pivota Bogdana Djuroviče a dvě spojky, Poláka Oliwiera Kaminského a Slováka Mikuláše Kucseru.

„Zapadli lidsky i herně. Trefili jsme je,“ řekl Dávid na adresu tria krajánků.

Klub zareagoval na odchody opor Lukáše Mořkovského (Polsko) s Davidem Mazurkem (Maďarsko). O góly kanonýra Mořkovského se mají podělit všichni.

„Byli jsme na něm v útoku hodně závislí, v obraně zase na Matěji Havranovi. Teď je to rozdělené, vyvážené,“ podotkl Dávid. Věří, že formu vyladili. „Příprava gradovala. Porazili jsme Povážskou Bystrici, slovenského mistra, což mluví za všechno.“

Jakmile se vrátí po dlouhé zdravotní absenci Dušan Palát s Lukášem Hybnerem, bude Zubří ještě silnější. Nutnou podmínkou ale je, aby tým zůstal fit.

V minulé sezoně zranění zuberské hráče decimovalo. I přesto Dávidův soubor zopakoval semifinále, což je hranice (ne)úspěchu.

„Za dva roky jsem poznal, jak to tady funguje. Není tak důležité skončit po základní části v první čtyřce, ale dojít do play off v adekvátní formě a zdraví,“ zdůraznil znovu stěžejní aspekty.

Trable se ale zuberským hráčům nevyhýbají ani v přípravném období. Těžký výron kotníku vyřadil pivota Filipa Šišáka, brankář juniorské reprezentace Pavel Dufek musel po mistrovství světa na operaci zlomeného malíčku ruky.

„Je to pro něj velká škoda, po šampionátu šel nahoru. Naštěstí jsme s něčím takovým počítali a jako trojku máme v záloze Milana Malinu,“ zmínil Dávid letitého gólmana Zubří, toho času chytajícího za prvoligový Vsetín.

Po loňských neblahých zkušenostech, kdy kvůli rozsáhlé marodce nemohlo Zubří nastoupit do semifinále Českého poháru, minimalizoval klub hostování svých hráčů.

„Je to soutěž o jednom zápase, hodně záleží na losu, mohlo by to cinknout,“ věří Dávid.