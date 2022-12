Zubří doma poprvé padlo, kouče štve marodka a výkony venku

„Věděl jsem, že když nám vypadne jeden dva hráči, bude to těžké. Ale co se teď děje, je přes čáru,“ pronesl trenér házenkářů Robe Zubří Peter Dávid po středečním zápase s Karvinou.

Že v něm jeho tým poprvé v letošním ročníku doma prohrál (26:30), ho štvalo. Ale daleko méně než zdravotní kalamita, která si na Zubří letos zasedla.

Zranění kosí spojky. Zkušený režisér hry Mika vypadl ve stejném čase jako Mořkovský. Po návratu z reprezentačního srazu se k nim přidal s achilovkou Havran. A z utkání s Karvinou odkulhal o berlích Palát, aktuálně nejlepší střelec Zubří.

„Výpadky klíčových hráčů nemůžeme kompenzovat dokola. Karviná má na spojkách reprezentanty Patzela se Solákem, my loňské nebo letošní dorostence. Rozdíl se musí projevit,“ podotkl Dávid.

A projevil se v posledních deseti minutách, kdy se v házené rozhoduje o výsledku. I proto Dávid mladíkům nic nevyčítal. Hodil je do ledové vody a oni se v ní učí plavat.

Když už mužstvu něco zazlívá, tak slabé výkony v cizích halách, kde porazilo jen Jičín. Z nedávných výjezdů k dvojici extraligových odpadlíků (Hranice, Maloměřice) se vracelo se ziskem jediného bod.

„Tyhle ztráty mě mrzí více než porážka od Karviné. Venku nepodáváme adekvátní výkony. Jsou diametrálně odlišné od domácích. Neplatí žádné výmluvy, musíme venku bodovat častěji,“ prohodil Dávid.

Závěr kalendářního roku bude pro Zubří drsný – dohrávka v Prešově, prestižní derby v Kopřivnici, domácí mač s druhými Lovosicemi a na závěr semifinále Českého poháru v Karviné.

„O to více mě hněvá, že nemůžeme nastoupit s kompletním kádrem,“ prohodil slovenský kouč, který bude moct příští týden nasadit konečně Havrana. Mika a Palát ale zůstávají na marodce. A do play off je ještě hodně daleko.