Zuberský kouč Poloz: Tým funguje, čtvrté místo odpovídá kvalitám soupeřů

„Pauza přišla akorát. Poslední tři kola bylo vidět, že si kluci potřebují odpočinout od házené fyzicky i psychicky. Všichni mají zaměstnání nebo chodí školy. A když pak přijdou přímo na trénink a já po nich dvě hodinu řvu, tak to ubírá energii,“ říká v nadsázce i vážně kouč Zubří Dušan Poloz.



Zatímco loni panovala na přelomu starého a nového roku v Zubří nervozita, která pak vygradovala krachem v boji o play off, teď můžou být na Valašsku v klidu.

„Před sezonou jsem věděl, že bude strašně důležité zvládnout úvodních patnáct kol do přestávky s dostatečným počtem bodů, které by nám zaručovaly play off. To jsme zvládli. V play off budeme,“ odškrtl si Poloz první splněný cíl. „Teď nastane rvačka o nejlepší pozice.“

Po impozantním domácím vítězství nad mistrovskou Plzní se házenkáři Robe vyhřívali krátce na čele extraligy, porážky v Lovosicích a v Karviné je však srazily na čtvrté místo.

„Mrzí nás hlavně prohra v Lovosicích. Mohli jsme být druzí. Ale tým funguje, čtvrté místo je odpovídající kvalitám soupeřů,“ míní Poloz, jehož celek je doma stoprocentní. Před svými fanoušky zdolal všechny tři favority.



Venku ale zaostává. V cizích halách je na poloviční úspěšnosti, porazil jen tři soupeře.

„Venkovní zápasy nám nevyšly. Je to o mentálním nastavení. Doma jsme silnější díky prostředí a fanouškům, se kterými jsou hráči těsně spjatí. Hráči jsou daleko více koncentrovaní. Ale pokud pomýšlíme na nějaké výborné umístění po play off, budeme muset vyhrávat i venku,“ uvědomuje si Poloz.

Jestliže Zubří udrží postavení v nejlepší čtyřce, začne čtvrtfinále doma, druhá příčka by mu stejnou výhodu zajistila i pro semifinále. O konkrétním umístění po základní části však Poloz nahlas nemluví.

„Mančafty nad námi jsou kvalitní, v extralize nejlepší. Karviná, Plzeň a Dukla trénují dvakrát denně, my nikoliv. Snažíme se to nahradit zuberským srdíčkem, ale s odstupem času se prohlubeň mezi týmy bude projevovat. Už proto mě těší, že máme stejně bodů jako Dukla. Je to ukázka toho, že máme kvalitní hráče a smysluplné tréninky,“ podotýká Poloz.

Do restartu extraligy odehraje Zubří čtyři přípravné zápasy. Dvakrát vyzve polské Zabrze, pak se vydá na východ Slovenska do Košic a Prešova.

S týmem začne postupně trénovat také Marek Korbel, který si těsně před startem sezony vážně poranil koleno.

„V play off by nám mohl pomoct. Ale tlačit ho nebudeme, rozhodne lékař,“ doplnil Poloz.