„Nové“ Zubří tlak ustálo. Tým zaslouží pochvalu, řekl Poloz

„Věděli jsme, že nejsme v pohodě a že máme na sobě velký tlak. Za to, že ho tým ustál, zaslouží pochvalu. Fanoušci byli úžasní. Dotlačili nás k vítězství. Takový zápas jsem loni doma nezažil,“ odfoukl si Poloz.

Trenér házenkářů Zubří Dušan Poloz

Zubří po loňském propadáku, kdy neprošlo ani do play off, v létě mohutně posilovalo. Návraty zkušených kanonýrů Jurky s Řezníčkem z něho udělaly černého koně soutěže. Dvě porážky na úvod sezony by tak znamenaly citelný zásah do křehké zuberské psychiky.



„Obrovská úleva. Doufejme, že nás to nakopne k lepším výkonům,“ přál si Poloz po šťastném vítězství nad lovci.

Jeho soubor v přípravě výsledkově exceloval, než se na jejím konci vážně zranil Korbel. A náhle zející ránu, která vznikla ve výtečně fungující defenzivě, nedokázal tým zatím adekvátně zacelit.

„Poslední dva zápasy před extraligou nám nevyšly v obraně a v plné nahotě se to projevilo v Plzni. Šestatřicet gólů je moc. Přitom do čtyřicáté minuty byl zápas vyrovnaný,“ podotkl kouč Zubří.



V hale mistra mu vabank házená nevyšla a rozdíl ve skóre narostl do hrozivých rozměrů. I proto nachystal na tento týden se svým hrajícím asistentem Tomášem Říhou důkladný rozbor plzeňského zápasu z hlediska obranné činnosti.

„Nebylo to o systémových chybách, ale o individuálních, nekoncentrovanosti, roztěkanosti. Před Lovosicemi jsme na to neměli čas, ale hráčům to ukážeme,“ uvedl Poloz.

Zlepšení už přinesl duel s lovci, kteří předtím doma nasypali silné Kopřivnici 37 gólů. Ta pak dala stejný počet branek Frýdku-Místku, kam jedou házenkáři Zubří v nedělním kole.

„Pokud máme pomýšlet na play off a na co nejlepší umístění, musíme takové zápasy vyhrávat,“ ví Poloz. Zvláště, když jeho celek má v úvodních šesti kolech krutý los.

„Karviná doma a pak jedeme na dvě horké půdy do Jičína a do Kopřivnice, kde se nebude moc vyhrávat,“ zmínil nejbližší program. „Každý bod se bude na konci počítat.“

I proto by se Zubří hodilo, aby formu sladily očekávané opory. Zatímco v Plzni se střelecky dařilo Řezníčkovi, proti Lovosicím zase Jurkovi.

„Když se dva tři hráči sejdou s kvalitním výkonem v jednom utkání, pak má tým obrovskou sílu,“ dodal Dušan Poloz.