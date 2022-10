Drsná premiéra kouče Dahla. Házenkářky schytaly debakl ve Švédsku

Dahl, který v létě nahradil nečekaně odvolaného dlouholetého trenéra národního celku Jana Bašného, se v září s novými svěřenkyněmi sešel na prvním přípravném kempu a v tomto týdnu s nimi absolvuje úvodní zápasy nové sezony. Po dvou utkáních ve Švédsku se reprezentantky od úterý do čtvrtka představí na tradiční turnaji čtyř O štít města Chebu.

„Bolí to, jelikož to byl náš první zápas pod novým trenérem. Myslím, že si to všechno musí sednout. Byl to náš první zápas, což se asi ukázalo. Na začátku to nebylo úplně ideální, postupem času to bylo lepší a lepší. Jsem přesvědčená, že druhý zápas se nám povede daleko víc,“ řekla v nahrávce pro média spojka Charlotte Cholevová, která byla se čtyřmi góly nejlepší českou střelkyní.

Vstup do prvního zápasu Dahlovým svěřenkyním vůbec nevyšel a rychle nabraly čtyřgólové manko. Seveřanky, které se na rozdíl od českého týmu chystají na listopadové mistrovství Evropy, dominovaly a po 20 minutách vedly už dvouciferným rozdílem.

„V prvním poločase to nebylo to, co jsme si přáli. Myslím, že to bylo hodně o psychice. Holky byly ve stresu, trochu naivní. Když potkáte jednoho z kandidátů na medaili na mistrovství Evropy, musíte být dobří od začátku,“ uvedl Dahl.

Hostující výběr tápal v ofenzivě a za úvodních 23 minut jen dvakrát skóroval. Až chvíli před pauzou daly Češky několik branek, o poločase přesto odcházely do kabin s velmi nepříznivým skóre 6:17. Po změně stran se Dahlovy svěřenkyně zlepšily, ale závěr už opět patřil pátému týmu z loňského mistrovství světa. O 16 branek naposledy prohrál národní celek vloni v evropské kvalifikaci ve Francii (22:38).

„Když porovnáme první a druhý poločas, udělaly holky krok dopředu. Dělaly méně technických chyb, lépe kombinovaly. I když jsme zahodili několik jasných šancí, mohli jsme dát Švédsku klidně 18 nebo 19 gólů za poločas, na to jsem docela pyšný,“ uvedl Dahl.

„Je to těžká lekce. Jsem spokojen s některými věcmi v obraně při hře šest na šest. Nejsem spokojen s výsledkem, ale na tom v tuhle chvíli tolik nezáleží. Více záleží na individuální kvalitě a abychom viděli, jak holky reagují pod tlakem,“ dodal Dahl.

Reprezentantky se představily v zápase poprvé od dubna, kdy neuspěly v závěru kvalifikace. Nejbližší soutěžní duely čekají národní tým až v příštím roce v play off o mistrovství světa, soupeře Češkám teprve určí los.