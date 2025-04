Házenkářky Slavie vyřadily Kynžvart a po roční pauze si zahrají s Mostem o titul

Slavia postoupila do finále po roční pauze. V roce 2023 v něm Most porazila a po devíti titulech ukončila jeho mistrovskou sérii. Černí andělé se loni na trůn vrátili a po výhře nad Kynžvartem slavili jubilejní desátý titul, Pražanky jsou v historickém pořadí druhé s osmi prvenstvími.

Dnešní třetí semifinále bylo v sérii nejjednoznačnější a opět v něm neuspěl domácí tým. Poté, co první zápas Slavia vyhrála v Chebu až po sedmimetrových hodech a v druhém duelu uspěl Kynžvart v Praze o dvě branky, byly dnes svěřenkyně trenéra Daniela Čurdy jasně lepší. Už po prvním poločase vedly o šest gólů a v druhé půli náskok ještě zvýšily.

Postup do finále tak mohla slavit i hvězdná Jana Knedlíková, jež Pražanky posílila v únoru poté, co zbankrotoval její norský klub Kristiansand. „Na finále se moc těším, jsem ráda, že jsme to jako tým zvládly. Na rozdíl od minulých zápasů se nám podařilo náskok udržet a navyšovat. Naše obrana fungovala dobře a v útoku jsme si byly schopny vytvořit jasné šance a ty proměňovat,“ ocenila v rozhovoru pro Českou televizi šestinásobná vítězka Ligy mistryň.

Knedlíková dnes vstřelila jednu branku, šestkrát se prosadily její spoluhráčky Veronika Holečková a Simona Schreibmeierová. Za domácí se trefila pětkrát Veronika Vávrová a třikrát skórovalo kvarteto hráček včetně Kristýny Königové. „Od začátku zápasu nám nešla obrana, nebyly jsme schopné je přerušovat a kvůli tomu jsme už neměly žádné rychlé protiútoky. Chybělo nám dávat jednoduché góly, v útoku jsme se pak trápily,“ řekla Königová.

Finále hrané nově na dva vítězné duely a ne jako dvojzápas jako v minulosti začne v neděli 4. května v Mostě.