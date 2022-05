Házenkářky Plzně porazily v prvním semifinále Kynžvart o čtyři góly

Plzeň postoupila do play off díky vynikajícímu závěru základní části. Vyhrála posledních pět zápasů za sebou a zajistila si účast v semifinále, do něhož si pohodu přenesla.

Vyrovnaný zápas Plzeň rozhodla v koncovce: tři minuty před koncem vyrovnal Kynžvart na 23:23, pak už ale skórovaly jen domácí. Mohly se opřít o svou tradiční oporu, nejlepší kanonýrku ligy Veroniku Galuškovou, jež se prosadila desetkrát. V dresu poraženého týmu vstřelila pět branek Marija Božovičová.

V sobotu 7. května se bude hrát také odveta druhé semifinálové série mezi Mostem a Olomoucí. První duel vyhrály v sobotu 31:26 favorizované hráčky Mostu.