Jedenáct gólů. Plzeňská házenkářka Fenclová pálí i pod novým jménem

„Týden předtím ve Zlíně jsem si trošku vykloubila prst. Ale naštěstí jen první článek, je to dobré,“ usmívala se pětadvacetiletá kanonýrka.

V létě změnila příjmení, z Galuškové se stala Fenclová. Ale na střeleckém apetitu jí to neubralo, v úvodních dvou kolech soutěže si připsala šestnáct branek.

Už jste si zvykla, že v sestavě zůstaly jen dvě Galuškovy, sestra Dominika a sestřenice Linda?

Dresy jim omylem neberu, naštěstí tam mají začáteční písmena od křestního jména. Ale doma, když si balím na zápas, už jsem si uměla dát do tašky dres se jmenovkou Galušková. Ještě mi to někdy dělá problém. (smích) Ale jinak žádná změna, jde jen o jméno.

Po porážce ve Zlíně jste v domácí hale zabraly. Je to úleva?

Určitě. Je to takové nastartování, aby nám začátek sezony neutekl. Doufejme, že je to i cesta, aby se nám dařilo celou sezonu.

Podaly jste lepší výkon než v prvním kole?

Byl lepší. Neměly jsme tak těžké nohy jako ve Zlíně a zdálo se mi, že jsme hrály ve větší rychlosti. A určitě jsme měly proti Hodonínu daleko víc proměněných šancí.

Vy sama jste si připsala jedenáct branek, z toho sedm ze sedmimetrových hodů. Cítíte dobrou formu?

Cítím. Ve Zlíně to nebylo ono, neměla jsem to v ruce, ale teď už jsem si byla jistější a jsem ráda, že se mi zápas povedl.

Soupeře jste nicméně zlomily až ve druhém poločase. Změnily jste něco?

Trenéři nás v šatně nabádali, že musíme hru zase zrychlit. Dávat míč z ruky, nepřekombinovat to, hodit jen rychlou přihrávka do proskoků. Tam bylo hodně prostoru. A dařilo se nám to.

Při vší úctě k Hodonínu, větší test přijde až v neděli, kdy hostíte Písek. Souhlasíte?

Proti Písku to bude určitě mnohem napínavější souboj. Ale doufám, že dopadne znovu v náš prospěch. Máme týden na to, abychom se pořádně připravili a věřím, že i fanoušci nám pomůžou.

V minulé sezoně jste nenavázaly na předchozí stříbrnou jízdu a hrály skupinu o záchranu, máte o to větší chuť vrátit se letos na špičku soutěže?

Rozhodně. Rády bychom se dostaly do play off a tam ukázaly, co v nás je, když se to minulou sezonu nepovedlo.