Mostecké házenkářky Ligu mistryň odpálí s Bietigheimem

„Máme samé věhlasné soupeře. Naše skupina bude těžší než ta béčková,“ tuší předsedkyně mosteckého klubu Pavla Chotěborská. Asistent trenéra Ondřej Václavek to cítí podobně: „Los k nám nebyl milosrdný, o to je zajímavější pro diváky. Uvidí velké týmy, velké hráčky. Dostali jsme skoro to nejkvalitnější, co tady je.“

Bietigheim, první soupeř Andělů, v letošní sezoně vyhrál bundesligu i Německý pohár a navrch triumfoval i v Evropské lize. Ještě v září čeká Most další domácí zápas, o víkendu 24.–25. září bude hostit slovinský Krim Mercator, za který bude od nové sezony nastupovat bývalá mostecká hráčka Sára Kovářová. Do konce roku se pak mostecké házenkářky představí v Lize mistryň na domácí palubovce ještě dvakrát, 22.–23. října proti FTC Rail Cargo Hungaria a 10.–11. prosince v souboji s Brest Bretagne Handball.

Hned zkraje roku 2023, o víkendu 7.–8. ledna čeká Anděly domácí bitva s CSM Bukurešť a o týden později se mohou fanoušci těšit na letošní vítězky Ligy mistryň Vipers Kristiansand s Markétou Jeřábkovou a Janou Knedlíkovou. Sedmičku domácích zápasů Ligy mistryň uzavře Baník Most 4.–5. února proti dánským mistryním z Odense Handbold.

„Pro české diváky budou zápasy atraktivní. Už kvůli našim reprezentantkám. A všichni si přáli, ať máme Vipers Kristiansand kvůli Markétě Jeřábkové, protože je u nás oblíbená,“ tvrdí Chotěborská. Do zahraniční se Jeřábková vyšvihla právě z Mostu a letos ji vyhlásili nejužitečnější hráčkou Final 4 Ligy mistrů.

Všechna domácí utkání Ligy mistryň odehraje DHK Baník Most v chomutovské Rocknet aréně. Hracím dnem by měla být sobota, výjimkou může být právě úvodní střetnutí s Bietigheimem, jehož termín kluby dolaďují.

Devítinásobný český mistr Most pronikl mezi házenkářskou smetánku podruhé v historii, v sezoně 2019/20 uhrál tři body za vítězství nad Krimem a remízu se švédským Sävehofem, ve skupině měl i obhájce Györ; ten teď bude favoritem skupiny B.