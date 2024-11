Kouč Mostu před bitvou roku: Pokud fanoušci udělají peklo, můžeme uspět

„Ukázaly jsme, že jsme lepší. Můžeme jít do druhého zápasu sebevědomě,“ řekla třeba pivotka Lisa Antlová. Jenže Rupert Thiele z funkcionářského štábu na klubovém webu varoval: „Nemyslím, že vedení o čtyři góly je zvlášť dobré, preferoval bych o sedm nebo osm. Můžeme poděkovat brankářce Wachterové, která předvedla několik opravdu skvělých zákroků.“

Borussia v sezoně 2022/23 dokráčela v Evropské lize až k bronzu, dvacet let předtím vyhrála Challenge Cup. Stejnou trofej získal i Most deset let po ní. Letos německý velkoklub neprohrál ani jednou: 11 zápasů, 10 výher, jedna remíza.

„Naše hráčky navzdory svému mládí ukázaly, co v nich je a co od nich lze čekat do budoucna. A ta nejbližší budoucnost nás čeká už v neděli,“ hlásal už po utkání číslo 1 Joao Florencio, portugalský trenér Andělů. „Pokud nás přijdou podpořit fanoušci a vytvoří v mostecké sportovní hale to pravé peklo, máme šanci uspět proti jednomu z největších favoritů soutěže.“

Když Most o víkendu ztrácel na půdě Borussie ve druhém poločase sedm gólů, zdálo se, že mu zvoní umíráček. Zmrtvýchvstání na konci udělalo odvetu interesantní.

„Dostat 32 gólů je zjevně moc,“ vyčítal Nizozemec Henk Groener, trenér vos, jak se týmu přezdívá. „Nezvládli jsme přesilovky, v Mostě se musíme zlepšit, ale pořád věřím. Proč bychom nemohli vyhrát i tam, když napravíme své chyby?“

Andělé se na nedělní zápas podzimu a možná i roku naladili středečním úspěchem 26:24 nad Kynžvartem. Kouč Florencio po pauze hráčky prostřídal, aby pošetřil síly na fatální souboj o vysněnou účast v základní skupině Evropské ligy.

„V Dortmundu jsme uhrály zajímavý výsledek, který nikdo nečekal,“ zářila křídelnice Dominika Zachová. „Udělaly jsme proti jiným zápasům méně technických chyb, obě brankářky nás podržely a hrály jsme skvěle jako tým. I když jsme v některých pasážích prohrávaly větším rozdílem, nevzdaly jsme to a bojovností se dokázaly zase dotáhnout. Budeme se rvát až do konce!“

Odveta vypukne v neděli v pět večer. Sváteční Den boje za svobodu a demokracii bude pro Most i dnem boje o postup do Evropské ligy.