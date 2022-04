Házenkářky Písku, Olomouce a Plzně budou v hrát o dvě semifinálová místa

Postup do semifinále si již dříve zajistily mistrovský Most a také nováček Kynžvart. Písek mohl slavit postup do play off v případě bodového zisku v dnešním duelu v Plzni, jež ale i díky 11 gólům kanonýrky Veroniky Galuškové vyhrála 28:24. Další adept na semifinále Olomouc dnes podlehla jednoznačně 18:30 Slavii.

Ve středečním závěrečném kole se přivítá Písek Olomouc, před níž má bod náskok. Bodově nastejno s Hanačkami je Plzeň, jež zakončí základní část interligy v Chorzówě.

MOL interliga házenkářek - 25. kolo Hodonín - Chorzów 23:31 (13:16)

Nejvíce branek: Smějová a Krejčíková po 5, Drexlerová 4/2 - Kolonková 8/5, Doktorczyková 5, Stokowiecová 4. Olomouc - Slavia Praha 18:30 (11:15)

Nejvíce branek: Kašpárková 5, T. Fryčáková, Jansová, Machačová, Kubálková a Kubáčková po 2 - Míšová 6, Weisenbilderová 6/4, J. Franková 5. Plzeň - Písek 28:24 (15:8)

Nejvíce branek: Galušková 11/4, Franzová 5, Kepková 4 - Pešková 6, Pokorná 5/1, Kubišová 4. Šaľa - Zlín 42:28 (21:9)

Nejvíce branek: Königová 7, Varjassiová 6, Ščipová 6/1 - L. Sekulová 8, Daňková, Kolářová, Kříčková, M. Sekulová všechny 3.