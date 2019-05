Házenkářky zkusí v play off o mistrovství světa zaskočit Černohorky

„Černá Hora je favorit, ale nám tato role možná vyhovuje líp. Musí se všechno dobře sejít, líp než na prosincovém evropském šampionátu ve Francii. Musíme hráčky dobře naladit, aby měly bojovného ducha, který vždy zdobil tento tým,“ uvedl český kouč Jan Bašný.

Černá Hora byla v posledních letech pro Češky poměrně častým soupeřem. Před třemi lety na mistrovství Evropy s ní reprezentantky prohrály o gól 27:28 a těsně jí podlehly i v obou zápasech kvalifikace o předchozí Euro v roce 2014. V play off o světový šampionát v roce 2011 Češky s balkánským soupeřem vysoko prohrály.

„V kvalifikaci v roce 2011 jsme s Černou Horou prohráli o více než 20 branek, od roku 2011 jsme se ale posunuli. Naše další měření s tímto týmem byla kvalitní, zápasy byly velmi vyrovnané. Je to soupeř z prvního koše, má určitě větší šance, tak to prostě je. Už dříve jsme je ale potrápili a to nám dává pozitivní naději, že se to uhrát dá,“ uvedl Bašný, jehož celek skončil na prosincovém Euru předposlední patnáctý.

Černohorky obsadily deváté místo. Na posledním mistrovství světa vybojovaly šestou příčku, což bylo jejich maximum. „Hra Černohorek je rychlá. Co hráčka, to jméno. Myslím ale, že nás můžou podcenit s tím, že mají proti sobě v uvozovkách jenom nějaké Česko. Nám tato role, kdy nejsme favoritem, může zase vyhovovat,“ uvedla spojka Michaela Hrbková.

„Určitě se nevzdáváme, i když před námi stojí silný soupeř. Zvládly jsme už spoustu zápasů, ve kterých jsme si myslely, že nemáme šanci. Je to pro nás další výzva,“ dodala Hrbková, která kvůli zranění scházela na evropském šampionátu. Naopak proti Černé Hoře bude chybět kapitánka a největší opora Iveta Luzumová.

Mistrovství světa bude od 29. listopadu do 15. prosince hostit Japonsko. Český celek bude usilovat o třetí účast z posledních čtyř MS. Předloni nečekaně obsadil osmé místo, v roce 2015 mezi elitou chyběl a v roce 2013 skončil na 15. příčce.

Páteční zápas v Mostě začne ve 20:10.