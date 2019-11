Olomoucké házenkářky porazily Písek a jsou v interlize druhé

Olomoucká cesta k výhře ale nebyla snadná. Písek dokázal po změně stran smazat osmibrankovou ztrátu, v závěru ale domácí hráčky znovu zlepšily střelbu. „O přestávce jsme si řekli, že Písek to určitě nezabalí a bude bojovat, a to se i ukázalo. Brankářka nás vychytala a náskok se začal snižovat. V remíze jsem si vzal time a pak to začalo zase fungovat. Důležitý tah byl i Polášková v bráně, která chytla tři míče,“ řekl trenér vítězek Libor Malínek.



Veselí nad Moravou porazilo Zlín 24:19, Hodonín doma v souboji nováčků uhrál remízu s Dunajskou Stredou. Pražská Slavia prohrála v Šaľe 21:30. „Na naší prohře se podepsala vyloučení, soupeř nám pak odskočil na výraznější rozdíl. Manko jsme nedokázali dohnat, protože jsme neproměnili sedmimetrový hod a také nakupili několik technických chyb. Nedařila se nám střelba, hráčky byly v konci utavené,“ uznal trenér slávistek František Urban.

MOL interliga házenkářek - 9. kolo Veselí nad Moravou - Zlín 24:19 (11:8)

Nejvíce branek: Michálková 7, Kubáčková 6, Kučerová 4/1 - Hubová 6, Herbočková, Kolářová a L. Sekulová po 3. Hodonín - Dunajská Streda 24:24 (16:15)

Nejvíce branek: Poláchová 6, Cholevová 5, Tomašechová a Gärtnerová po 3 - Bíziková 7/2, Bugárová 6, Rajnohová 3. Olomouc - Písek 32:27 (18:12)

Nejvíce branek: Závišková 9, Patrnčiaková 8, Řezníčková 6 - Součková 7, Benešová 6, Pešková a Kvášová po 5. Šaľa - Slavia Praha 30:21 (15:12)

Nejvíce branek: Königová 7, Pócsiková 6/1, Némethová 6 - Novotná a Jačková po 4, Chlupová 3. Michalovce - Hlohovec 36:20 (16:8)