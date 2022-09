Schams: Náročný program? Snad budeme mít dost sil, na poháry si věříme

„Frýdek i Jičín jsou naši velcí konkurenti v boji o play off. A my potřebujeme zápasy s nimi zvládat i venku,“ říká brankář Sokola Vít Schams. „Musíme nyní udělat vše pro to, abychom v Jičíně bod uhráli. A pak to uhájit doma,“ doplnil.

Po porážce v úvodním kole trenér Běloch mluvil o tom, že vaším hlavním soupeřem tentokrát nebyl Frýdek, ale spíš vy sami sobě. Souhlasíte s ním?

Já si to taky myslím. Bohužel jsme odehráli včetně přípravy nejhorší zápas. Nějak se nám to nesešlo jak v obraně, tak v útoku. I když jsme dali docela dost gólů, nebylo to od nás úplně ono. Na to, co jsme trénovali, co jsme uměli. A na to, co nám šlo v přípravě. Nevím, jestli to bylo nervozitou z prvního zápasu, nebo čím...

Co se týče nervozity: to je asi o vás, o zkušených hráčích, abyste mladší spoluhráče podpořili. Co se dá změnit, aby to ve druhém kole vypadalo jinak?

Věřím, že nám zápas lépe sedne. Hlavně v obraně. A jak říkáte, je to o nás zkušenějších. V bráně jsem toho taky moc nechytil, úplně jsem to nenastartoval. A už se to vezlo.

Takže s čím nyní pojedete uspět do Jičína?

Určitě s agresivnější obranou. Budeme chtít hru více přerušovat, od nás vzadu více zákroků, od gólmanů. A z toho potom může pramenit přechod do rychlých útoků a jednodušší góly.

Duelem v Jičíně pro vás začíná série šesti zápasů ve čtrnácti dnech. To bude asi pekelný zápřah.

Je to tak. Tím, že hrajeme Evropský pohár, potom začne i domácí pohár a do extraligy přibyly další dva týmy, skoro celý podzim budeme hrát středa – víkend. A příští víkend máme dva zápasy ve dvou dnech. Musíme se na to připravit. Věřím, že jsme dobře odmakali přípravu a fyzické síly jsme tam nahnali. A že jich budeme mít dost.

Jak se vůbec těšíte na evropský pohár. V prvním kole vás za týden čeká Tallin. Asi hratelný soupeř.

Asi jo. Abych pravdu řekl, nemám moc přehled o estonské lize. Ale myslím, že by to snad mělo být hratelné. Zvlášť když budeme hrát oba zápasy doma. A určitě bychom chtěli postoupit do dalšího kola.

A v něm byste narazili na chorvatský celek HRK Gorica.

Přiznám se, že jsem pohárové soupeře zatím moc nestudoval. Teď se soustředíme spíš na ligu. Až to bude aktuální, budeme shánět nějaká videa a informace o nich.

Při nahuštěném programu jste asi rádi, že minimálně první kolo Evropského poháru budete hrát komplet doma.

Určitě. Ušetří nám to i několik dní, když se to vezme s cestou. Cesta by byla dlouhá, byť asi letadlem. Ušetří nám to nejen cestu, ale myslím, že i klubu finance.

Už jste zmiňoval, že v extralize jsou nové týmy. Jedním z nich je slovenský Prešov. Jak se těšíte na bitvu s ním?

Je to tak. Myslím, že program díky tomu bude náročný, možná až moc. Ale zase Prešov je výborný mančaft, který hrál Ligu mistrů a dlouhodobě hraje evropské poháry. A je to dlouhodobě nejlepší tým v Československu. Takže to určitě bude zajímavá konfrontace. Jenom se musíme nějak popasovat s těmi více zápasy. Což pro nás nebude úplně jednoduché.

S jakým plánem jste vy osobně do sezony vstupoval? Jak byste to chtěli zvládnout, abyste byli spokojení?

Určitě se dostat do play off. A trochu vylepšit loňské sedmé místo. Aspoň o nějaký ten stupínek.